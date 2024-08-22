曹佑寧哭了！王淨舊情遭揭「與男歌手看片」　他鬆口兩人真實關係

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▲一手包辦整張專輯的吳獻Osean，透露自己在準備新專輯期間天天洗冷水澡。（圖／環球音樂 提供）

台灣歌手吳獻Osean，2019年以神秘形象發跡，單曲〈溺溺〉成功引起關注，創下「StreetVoice 街聲」總排行第1名的佳績。2020年更發行了個人首張 EP，受到金曲製作人陳建騏的賞識，加入好多音樂，昨（21）日吳獻在社群上發文，指出自己與國中同學一同去看電影《鬼才知道》，並表示兩人正在密切合作，沒想到該名「國中同學」竟是台灣新生代演員王淨，吳獻還指出王淨非常挺他，更為他的新專輯拉開序幕，讓粉絲超級驚喜！將於9月底推出全新專輯的吳獻Osean昨晚在社群上發文：「國中同學找我去看鬼才知道，我也給她搶先聽了新專，她以前是作家，加上我也喜歡寫東西，所以我們在搞一些事。」並標注人氣女神王淨，揭露兩人從國中開始的情誼，吳獻笑稱王淨每次有新電影會邀請他去看、吳獻有新歌也會搶先給王淨聽，分享彼此作品，這次更圓夢邀請王淨回歸作家身分為新專輯揭序。吳獻這次在專輯上下了不少功夫，不僅詞、曲、編曲、製作全一手包辦，還透露自己在準備新專輯期間，早睡早起、洗冷水澡、每天冥想是他的日常，吳獻還笑稱自己沒事基本上不太滑手機、踏出家門，要享受這種純粹的生活方式，自嘲活得很老派的吳獻更坦言自己近期在簡化生活：「你可以說我神秘，但絕不怪！我是一個注意力很容易分散的人，所以在製作專輯期間會刻意把生活簡化，比較少用手機，甚至在大部份時候也都穿著一樣的白上衣，算一算我衣櫃已經有破百件白衣服了吧！」而吳獻的好友王淨，近期也相當忙碌，不僅要宣傳新劇《正港分局》，還有電影《鬼才知道》，8月24日更將在台北推出Ghost Girls的「（GG）IDOL女團特別場」，與《鬼才知道》的其他女演員和粉絲互動，可見兩人的演藝事業都正在走上坡。