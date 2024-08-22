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快訊／韓國富川飯店驚傳失火！已知7死11重傷　死者包含外國旅客

國際中心楊智傑／綜合報導

▲韓國富川市飯店傳出嚴重火災，至少7人死亡、11人受傷。（圖／翻攝自富川市消防局）
▲韓國富川市飯店傳出嚴重火災，至少7人死亡、11人受傷。（圖／翻攝自富川市消防局）
韓國京畿道富川市一間飯店於當地時間22日晚間7時半發生火災，這間9層樓高的飯店失火處在8樓，韓媒指出當局從附近5至6個消防局調派人力和設備緊急救援，大批住宿的客人透過在飯店外安裝的逃生氣囊順利離開火場，但目前至少已傳出7人死亡、11人受傷，其中3人重傷。

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根據《韓聯社》、《韓國先驅報》指出，京畿道消防指揮部在當地時間晚間7點39分接獲火災報案，起火點是這家位於富川市遠美區中洞一間9層樓高飯店的8樓。

消防單位在火災發生18分鐘後立即啟動「第二階段警報」應對，並自事發地點附近的5至6個消防局處調派緊急救援人力與設備。

內政部長李相民接獲消息後也立刻下令消防局和地方政府全力撲滅大火，務必動用一切可用防災設備與救援人員。

目前得知有大批客人成功利用逃生氣囊逃出火場，但在陸續救援過程中統計已有7人死亡、11人受傷，其中3人重傷、8人輕傷，死者當中有外籍人士，其中一名死者為年齡未知的婦女，因心臟驟停倒在飯店走道上。

消防單位表示，火勢從8樓一個房間開始，雖未迅速蔓延到整個建築物，但大樓內部濃濃的黑煙造成了嚴重人員傷亡，至於起火原因仍有待詳細調查。

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