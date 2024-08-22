林益全2分砲發威！統一獅6:1大勝中信兄弟　保住年度勝率第一位置

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▲勝騎士走出8月以來的低潮，力投7局只被擊出3支安打，投出6次三振僅失1分，拿下聯盟最多的第12勝，終止2連敗、3連不勝。（圖／統一獅提供）

林益全發威！中職統一7-ELEVEn獅隊今（22）日在主場台南球場迎戰中信兄弟，獅隊2局下由潘傑楷和楊竣翔安打先馳得點，邱智呈在滿壘時擊出清壘二壘打，統一單局攻下4分領先。菜鳥楊竣翔4打數3安打，生涯首度演出猛打賞，本季13打數7安打，打擊率高達0.538。獅隊後援投手裴瑞茲、後援2局無失分，表現最為優異，而昨日「代打」的謝榮豪，今天正式以投手身分出賽，後援1局無失分。