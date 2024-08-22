林益全2分砲發威！統一獅6:1大勝中信兄弟　保住年度勝率第一位置

林益全發威！中職統一7-ELEVEn獅隊今（22）日在主場台南球場迎戰中信兄弟，猛獅靠著先發投手勝騎士主投7局只失1分，加上「神全」林益轟出2分砲，終場以6:1擊敗中信兄弟。獅隊不但終止本季最多的6連敗，也保住年度戰績勝率領先位置。此役勝騎士主投7局只被打3支安打，僅被曾頌恩轟出陽春彈失分，目前12勝也是聯盟第一。而打線上林益全在5上轟出2分砲，奠定勝基。
猛獅打線發威 林益全2分砲
此役兄弟推出本土好手盧孟揚先發，他主投5局就被打10支安打狂失6分，吞下敗投，兄弟打線雖然在2局上由陳子豪和曾頌恩連續安打攻佔一、三壘，無人出局，卻無功而返。
獅隊2局下由潘傑楷和楊竣翔安打先馳得點，邱智呈在滿壘時擊出清壘二壘打，統一單局攻下4分領先。菜鳥楊竣翔4打數3安打，生涯首度演出猛打賞，本季13打數7安打，打擊率高達0.538。
第4局中信兄弟曾頌恩對戰勝騎士，不但轟出陽春砲，也是他本季第9轟，沒想到第5局獅隊「神全」林益全就回敬1發2分砲，將比數拉開到6:1奠定勝基。
獅隊後援投手裴瑞茲、後援2局無失分，表現最為優異，而昨日「代打」的謝榮豪，今天正式以投手身分出賽，後援1局無失分。勝騎士走出8月以來的低潮，力投7局只被擊出3支安打，投出6次三振僅失1分，拿下聯盟最多的第12勝，終止2連敗、3連不勝。
獅隊這場獲勝後，全年勝率依舊排名第一，以51勝38敗，領先中信兄弟1.5場勝差，樂天桃猿也有2場勝差。
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此役兄弟推出本土好手盧孟揚先發，他主投5局就被打10支安打狂失6分，吞下敗投，兄弟打線雖然在2局上由陳子豪和曾頌恩連續安打攻佔一、三壘，無人出局，卻無功而返。
獅隊2局下由潘傑楷和楊竣翔安打先馳得點，邱智呈在滿壘時擊出清壘二壘打，統一單局攻下4分領先。菜鳥楊竣翔4打數3安打，生涯首度演出猛打賞，本季13打數7安打，打擊率高達0.538。
第4局中信兄弟曾頌恩對戰勝騎士，不但轟出陽春砲，也是他本季第9轟，沒想到第5局獅隊「神全」林益全就回敬1發2分砲，將比數拉開到6:1奠定勝基。
獅隊後援投手裴瑞茲、後援2局無失分，表現最為優異，而昨日「代打」的謝榮豪，今天正式以投手身分出賽，後援1局無失分。勝騎士走出8月以來的低潮，力投7局只被擊出3支安打，投出6次三振僅失1分，拿下聯盟最多的第12勝，終止2連敗、3連不勝。
獅隊這場獲勝後，全年勝率依舊排名第一，以51勝38敗，領先中信兄弟1.5場勝差，樂天桃猿也有2場勝差。