《黑神話：悟空》太夯！江蘇風景區開條件：全破就可免費遊花果山

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中國國產3A大作《黑神話：悟空》在持續堆高玩家期待後，成功在上線後於遊戲平台Steam突破百萬玩家同時上線紀錄，同時又因官方設下「禁止規範」再度掀起社群熱議，就連中國外交部也讚譽成為文化軟實力輸出的重要示範，如今就連《西遊記》當中孫悟空出生的花果山也成為觀光熱區，甚至邀請玩家破關後免費入園。《黑神話：悟空》以中國古典小說《西遊記》作為創意素材，自今年8月20日遊戲正式上線後，迅速在全球引發討論，位於江蘇省連雲港市的花果山風景區也不忘跟風，宣布只要是通關該遊戲者，就可以免費造訪悟空的花果山遊覽。花果山景區聲明指出，在8月22日至12月31日期間，民眾只要是持有本人身份證、個人Steam 平台展示遊戲通關的截圖以及《黑神話：悟空》的遊戲購買記錄，就可以到花果山風景區的遊客中心換票免費入園，一覽悟空「本猴」的誕生及所居之處。《黑神話：悟空》的故事情節發生在《西遊記》多年後，玩家扮演的花果山猿猴「天命人」，踏上尋找遺失聖物、復活齊天大聖的旅程，遊戲設定融合了中國文化和自然地標，包含山西省的小西天、南禪寺、鐵佛寺、廣勝寺和鸛雀樓等。中國外交部發言人毛寧也在21日的例行記者會上，被問到《黑神話：悟空》席捲遊戲界，中國文化特色給玩家留下了深刻的印象，是否將此款遊戲視為「中國的大使」、以及會帶來哪些更廣泛的外交收獲時回應，她不了解電子遊戲，但感謝記者讓她關注到了這款遊戲。毛寧進一步指出，從《黑神話：悟空》的名字來看，這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，「我想這也反映了中國文化的吸引力。」