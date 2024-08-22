吳東進缺席「新新併」簽約！吳東亮稱溝通沒問題　曝他先找我併

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台新金控與新光金控今（22）日董事會通過雙方百分之百換股合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生晚間進行合併簽約儀式，但現場卻未見新光金大股東、也是名譽董事長吳東進。對此，吳東亮表示，大哥吳東進早就不在新光金董事會，這是金管會幾年前的決定，「我跟他常見面溝通沒有問題」，要講遠一點，要找台新與新光合併，本來就是他的想法，「多年前是他找我的」。台新金與新光金今日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新金為存續公司，新光金為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金控公司」。此合併案台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外的全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股。台新金與新金雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。兩家金控董事長也率領主管共同出席晚間的合併簽約儀式。不過，對於媒體詢問沒見到新光金大股東、也是新光金名譽董事長吳東進？對此，吳東亮指出，大哥吳東進不在公司董事會了，這是幾年前是金管會決定的，「我跟他常見面，溝通沒有問題」，再講遠一點，要找台新與新光合併，本來就是他的想法，「多年前是他找我的，從他找我開始」。吳東亮還說，相信完全換股對雙方股東是好事，，這是百分之百換股，對股東是好事，對新光金絕對有加分，他他呼籲，雙方股東在股東臨時會全力支持此案，以順利完成合併程序。