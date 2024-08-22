快訊／「新新併」確定了！台新金、新光金通過合併計畫　新名出爐

吳東進缺席「新新併」簽約！吳東亮稱溝通沒問題　曝他先找我併

記者顏真真／台北報導

▲台新金控與新光金控今（22）日董事會通過雙方百分之百換股合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生並晚間進行合併簽約儀式。（圖／記者朱永強攝影）
▲台新金控與新光金控今（22）日董事會通過雙方百分之百換股合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生並晚間進行合併簽約儀式。（圖／記者朱永強攝影）
台新金控與新光金控今（22）日董事會通過雙方百分之百換股合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生晚間進行合併簽約儀式，但現場卻未見新光金大股東、也是名譽董事長吳東進。對此，吳東亮表示，大哥吳東進早就不在新光金董事會，這是金管會幾年前的決定，「我跟他常見面溝通沒有問題」，要講遠一點，要找台新與新光合併，本來就是他的想法，「多年前是他找我的」。

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台新金與新光金今日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新金為存續公司，新光金為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金控公司」。此合併案台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外的全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股。

台新金與新金雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。兩家金控董事長也率領主管共同出席晚間的合併簽約儀式。不過，對於媒體詢問沒見到新光金大股東、也是新光金名譽董事長吳東進？

對此，吳東亮指出，大哥吳東進不在公司董事會了，這是幾年前是金管會決定的，「我跟他常見面，溝通沒有問題」，再講遠一點，要找台新與新光合併，本來就是他的想法，「多年前是他找我的，從他找我開始」。吳東亮還說，相信完全換股對雙方股東是好事，，這是百分之百換股，對股東是好事，對新光金絕對有加分，他他呼籲，雙方股東在股東臨時會全力支持此案，以順利完成合併程序。

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