吃火鍋「秒打5折」隱藏買法被挖出！麻辣鴛鴦也優惠　再送石二鍋

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▲Gomaji鍋物大賞爽吃鼎王麻辣鍋9.3折優惠。（圖／Gomaji提供）

▲Gomaji鍋物大賞祭出有點辣正宗麻辣串串鍋7.4折優惠。（圖／Gomaji提供）

▲灑椒麻辣鴛鴦在Gomaji鍋物大賞下殺5.6折，換算每人最低444元吃超飽。（圖／Gomaji提供）

▲Gomaji鍋物大賞吃沐鍋物享7.9折優惠。（圖／Gomaji提供）

夏天就是要吃火鍋啊！Gomaji鍋物大賞超狂匯聚全台52家優惠，幫大家精選「無辣不歡」、「禁辣主義」、「小資愛鍋」三大主題推薦，最便宜「秒打5折」隱藏買法全曝光，不只爽吃鼎王、這一鍋，低調對手灑椒麻辣鴛鴦更是444元吃超飽，竟然還能抽獎、加碼免費送吃石二鍋套餐，懂生活必吃夠划算的情報一次整理。台灣人一年四季都愛吃火鍋，Gomaji搜羅站上最夯的鍋物，精選北中南鍋物料理，即日起至9月6日推出鍋物大賞優惠活動，無論是「無辣不歡」的嗜辣控，愛吃藥膳鍋、牛奶鍋的「禁辣主義」，還是精打細算最好不超過299元的「小資愛鍋」，都能被滿足。台中崛起的，採用牛油、蔬果、中藥類辛香料等熬煮的麻辣鍋湯頭，是不少人心中代表台灣麻辣鍋的經典；搭配酸爽生津的酸菜白肉鍋，實在很過癮。尤其以客為尊的鞠躬禮儀，讓饕客都留有深刻印象。從招牌雙人套餐、豪華四人套餐到外帶套餐組合都有9.3折優惠，吃飽更划算。新崛起的，位在人潮眾多的西門町，以每日費時熬煮湯頭搭配嚴選優質肉品與新鮮食材，主打道地夠麻、夠辣、夠香的麻辣湯頭配上甘醇豚骨鍋底；最特別的是，選擇眾多的各式串串從火鍋料、菇類到蔬菜都是10元均一價，使用Gomaji券再享7.4折優惠。而被視為麻辣鍋名店勁敵的位在高雄，以各種辣椒、胡椒和花椒並加入10多種中藥手工熬煮四川麻辣紅湯，香辣醇厚而順口；搭配由豬骨、雞骨與大量蔬果及中藥材燉煮的養生白湯，最吸引人的就是桌上長長一座浮誇肉瀑布，現在搭配Gomaji方案無論雙人套餐或四人套餐直接下殺5.6折，換算每人最低444元爽吃一波。而由梧棲人氣沐鐵板燒推出的，鄰近靜宜大學，別出心裁以夜店風格店裝、搭配七彩燈飾營造迷幻氛圍，還設有多間房屋造型的獨立包廂有夠Chill。推薦特色湯底搭配海鮮盤，自助吧還有多款蔬菜、冰淇淋、飲品無限享用，憑Gomaji券可享7.9折優惠。即日起至2024年9月6日，於Gomaji全平台購買「鍋物大賞」活動頁中指定商品，不只可享有划算優惠，並於2024年9月15日(日)23:59前，依實際付款金額（含現金與購物金，但扣除開票手續費、折價序號、點數），計算核銷滿799元(含) 以上，即可抽獎「石二鍋 $238 套餐好禮即享券 x 貳張」(共抽10名)，核銷越多次，中獎機會越高。