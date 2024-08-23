中信、台新金搶新光金！金管會坦言考驗智慧　聘金高不一定能幸福

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中信金、台新金都想要併新光金，一個以非合意的「公開收購」方式進行，另一個則是以「換股方式」併購，但2家金控都得取得金管會同意才行。對此，金管會22日不對個案回應評論，但坦言，這次新光金併購案確實考驗金管會的智慧，並以嫁娶形容併購案，「「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎？」。中信金在20日公告將公開收購新光金股票，台新金與新光金則在22日分別召開董事會，並決議通過以換股方式進行合併。台新金為存續公司，新光金為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金控公司」。此合併案台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外的全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股。台新金與新光金雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生也在22日晚間舉行合併簽約儀式。由於中信金與台新金分別以非合意及合意方式要併購新光金，並都得向金管會提出申請，其中非合意的「公開收購」，依據據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，而金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。金管會銀行局副局長林志吉表示，非合意併購的金控只要符合金控投資管理辦法規定，符合4大條件「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好」，即可進行非合意併購，無須取得被投資事業董事會同意或決議，或與被投資事業簽有應賣股份總數超過25%的相關協議或約定。林志吉進一步說明，啟動非合意併購的金控公司向金管會申請轉投資被投資事業，應經董事會通過，之後向金管會遞件申請的時間點，由金控公司自行評估決定。至於金控合意併購採「換股」方式，則要經股東會決議後，再向金管會遞件申請，時間也是由公司自行決定。不過，林志吉說，截至22日止，金管會尚未收到中信金轉投資新光金申請，而且過去也未發生過「未表示反對者就視為已核准」，金管會還是會發函表示同意照辦或要求補充說明。對於新光金併購案「雙龍搶珠」的情況，金管會將如何處理？林志吉說，不回答對假設性驗個案問題，但他坦言，這次新光金併購案確實相當考驗金管會智慧，只是，金管會在意金融市場秩序，這是必須考量，而且從股東權益角度出發，股東權益也不應該只看價格，還以「嫁娶」來比喻併購，「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎？」此外，金管會也公布歷年銀行局轄下的金融整併案件，從2004年統計至今年7月底，共有64件金融整併案，過去未成立的案件，包括開發金擬收購金鼎證券，因經營權爭議沒有完成併購，還有2015年國票金與三信商銀案件，因未達所設定申請的公開收購股數下限。