台灣文博會在台南8/23開展！ 三大展區、日期、亮點與交通一次看

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▲文博會首度移師臺南舉行，展區遍佈臺南，包括大臺南會展中心、321巷藝術聚落等多處。（圖／取自臺灣文博會在台南官網）

▲大台南會展中心的活動節目表（圖／取自臺灣文博會在台南官網）

▲台南文創園區也將於今日起率先展出兩大特展，包含「出發！發現之島」及「靜物劇場」。（圖／取自臺灣文博會在台南官網）

▲本次活動亮點是將有8隻「巷仔Niau」麒麟尾貓大型充氣裝置，高度從3.5公尺至10公尺不等。（圖／取自臺灣文博會在台南官網）

▲321藝術聚落（校本部）地圖（圖／取自臺灣文博會在台南官網）

▲西竹圍之丘文創園區（漫畫校區）地圖（圖／取自臺灣文博會在台南官網）

▲藍曬圖文創園區（文創校區）地圖（圖／取自臺灣文博會在台南官網）

2024 臺灣文博會「寶島百面」於今（23）日 至 9月1日開展。今年文博會首度移師台南，今（23日）開始在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場；接續8月26日至9月1日，則在主展場大台南會展中心，也將帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。此次最大亮點為將有8隻巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」，最高為10公尺，將出現在321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區等多處。本文整理三大展區的日期、亮點以及交通方式，一文掌握。此次文博會首度移師臺南舉行，展區遍佈臺南，包括大臺南會展中心、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區等，臺南市政府的臺南概念展區則以「Lesson :D」為題，除了有靜態展覽及講座外，也規劃一連串熱血、歡樂的戶外活動，包括音樂展演、變裝遊行、主題市集等，精彩萬分。大臺南會展中心專業買家日：不開放一般民眾入場8月26日、27日10:00-18:00開放一般民眾入場：8月28日、29日10:00-18:008月30日、31日10:00-20:009月1日10:00-17:00今年活動參展品牌突破570家，攤位數量更多達 700攤，規模創下歷史新高。大臺南會展中心內四大展區包含「文創品牌展區：啥物攏好買、百面良品」、「臺南起家厝：對府城‧到世界」、「新秀展區：那會遮gâu」以及展示近350個品牌的「IP授權展區：新寶島‧金鑠鑠」。而文化策展則有三大區塊「那聽那行」、「那看那記」、「那會按呢」。臺南文創園區8月23日～29日10:00-18:008月30日、31日10:00-20:009月01日10:00-17:00在23日起率先展出兩大特展「出發！發現之島」及「靜物劇場」。「出發！發現之島」特展於台南文創園區中的「香蕉商場」展出，邀請知名壁畫藝術家陳于安合作，透過大型塗鴉壁畫，生動呈現台灣地理人文風貌，，展覽聚焦台灣與海洋的密切關係，展現不同時期移民為這座島嶼帶來的獨特文化風景。321藝術聚落（校本部）、西竹圍之丘文創園區（漫畫校區）、藍曬圖文創園區（文創校區）8月23日～9月1日15:00-21:00將整座城市打造成一座無邊界的大型學校，三個地點包含321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區分別以「校本部」、「漫畫校區」、「文創校區」稱之，其中將有10米高巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」是此次文博會中一大亮點。搭配文博會台南概念展區亮相的「巷仔Niau」麒麟尾貓，靈感來自大航海時代，當時商船上常飼養貓咪來杜絕鼠患，其中「麒麟尾貓」因善於捕鼠，隨船來到日本、台灣及東南亞，象徵著台灣與世界的連結。，預計將出現在「321巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」、「藍晒圖文創園區」、「孔廟文化園區」、「水交社文化園區」、「山上花園水道博物館」、新營區及「安平古堡」等地，歡迎市民和遊客前來打卡拍照。安平古堡園區熱蘭遮博物館前廣場8月23～25日 16:00~20:00國定古蹟「赤嵌樓」文博會期間不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，於每晚7時至9時15分播放，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。全為免門票即可入場🔴2024 文博會交通方式：台南市歸仁區歸仁十二路3號：搭乘至高鐵臺南站，從2號出口步行約5分鐘抵達。：搭乘臺鐵抵達沙崙站，出車站步行約5分鐘抵達。臺南市東區北門路二段16號：抵達高鐵台南站下車轉搭台鐵區間沙崙線至台南火車站，由台南火車站(前站)出站後往右步行約1分鐘抵達。：由台南火車站(前站)出站後往右步行約1分鐘即抵達園區。臺南市北區公園路321巷：校本部位在321巷藝術聚落，鄰近公園北路站、公園北路口站、台南轉運站，建議從台鐵台南站搭乘0左、0右、7、21、88、橘3、橘11至公園北路站。：臺南市東區育樂街197巷2號漫畫校區在西竹圍之丘文創園區，鄰近台南一中站、勝利大學路口、成大光復校區站、香格里拉飯店站，建議從台鐵台南站搭乘6、70、紅1至台南一中站。臺南市南區西門路一段689巷文創校區在藍晒圖文創園區，鄰近新光三越新天地站、小西門(大億麗緻)站、永華站，建議從台鐵台南站搭乘1、2、5、11、18、綠17、紅幹線、紅2至新光三越新天地站。