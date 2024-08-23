美公債殖利率上升、製造業PMI萎縮！美股收低　道指倒跌177點

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本週市場高度聚焦在聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），即將於傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上的演說內容，雖然普遍預期他將釋放更多有關9月降息的溫和訊息，但最新經濟數據「好壞參半」，其中製造業數據欠佳、引起擔憂，也拖累美股22日收市轉跌。綜合《CNBC》等外媒報導，週四股市因美國公債殖利率上升、科技股陷入困境而感受到下行壓力，美國10年期公債殖利率上升約10個基點，達到3.875%，失業救濟申請數據顯示勞動力市場只是在逐漸降溫，而不是迅速放緩。由於生產、訂單和工廠就業進一步疲軟，美國製造業活動以今年最快的速度萎縮，8月製造業採購經理指數（PMI）初值報48，是今年的最弱表現，並低於預期的49.5；服務業PMI則由7月的55攀升至55.2，高過預期的54，綜合PMI降至54.1。投資顧問和經紀公司「桑德斯莫里斯」（Sanders Morris），其董事長巴爾（George Ball）表示：「幾乎整個上午，市場都平淡無奇....交易非常清淡，人們有些忐忑不安，展望勞動節以及勞動節後的情況。」22日收盤，美股道瓊指數下跌177點，或0.43%，收40712.78點；那斯達克指數下跌299.63點，或1.67%，收17619.35點；標普500指數下跌50.21點，或0.89%，收5570.64點；費城半導體指數下跌181.03點，或3.44%，收5086.90點。其中，美股「七巨頭」大型成長股的疲軟，對以科技股為主的那斯達克指數影響最大，那指曾挫1.8%，最後仍收跌逾1%。