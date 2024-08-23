市場期待美國降息！速度、次數、幅度　官員及專家看法分歧

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），即將於傑克森霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會上發表演說，雖然外界普遍預測9月就會降息，聯準會稍早曝光的會議紀錄似乎也證明這一點，但多位官員、財經專家仍提醒，市場目前對於降息的氛圍有點太過樂觀，還是應該觀望更多後續經濟數據。綜合外媒報導，美國波士頓聯邦準備銀行行長柯林斯（Susan Collins）預計，聯準會將很快開始降息，以助於維持健康的勞動力市場，但剛開始放鬆政策時，應該「循序漸進、有條不紊」，保持健康的勞動力市場相當重要。費城聯邦準備銀行行長哈克（Patrick Harker）在接受採訪時也表達了類似的看法，「我們得開始有條不紊地把它們（利率）降下來，眼下我既不在25個基點、也不在50個基點的陣營，我還需要再看看幾週的數據」，認為未來數週出爐的經濟數據，將有助於確定首次降息的恰當幅度。堪薩斯城聯邦準備銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）同樣聲稱，他希望在支持任何開始降息的決定前，參考更多經濟數據，承認通膨正朝著正確方向發展，同時認為聯準會應該保持耐心，會持續關注未來幾週的數據。安聯（Allianz）首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）則表示，市場對於聯準會降息幅度有過高的期望，市場高估減幅使他感到困擾，相信將會做出調整，過程可能導致金融市場出現動盪。盈透證券（Interactive Brokers）的托雷斯（José Torres）也聲稱：「鮑爾會暗示貨幣政策是緩慢走下樓梯，還是快速乘坐電梯下到地下室？鮑威爾很可能會選擇走樓梯，而不是乘電梯。」