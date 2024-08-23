全紅嬋買iPhone送母被讚孝順！店家低調：確實來過、不知要送誰

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17歲的中國知名跳水選手全紅嬋，在東京奧運、巴黎奧運接連拿下10公尺跳台金牌，完成2連霸壯舉，在中國吸粉無數，老家還被遊客擠的水洩不通，近日有中國民眾聲稱在廣州偶遇全紅嬋，在蘋果專賣店挑選手機，據悉是要送給媽媽的禮物，引發熱議。對此該店家僅低調回應，全紅嬋確實去買過東西，但不知要送給誰，也未透露是否有給予優惠。綜合中媒報導，該名中國民眾表示，自己21日在廣州番禺一家蘋果手機店，巧遇全紅嬋，對方一進門就問什麼手機最好，因為要送給媽媽，此文一出，「#全紅嬋給媽媽買手機#」一度登上微博熱搜。還有自稱是該門市店員的人在留言區回覆，一開始看到全紅嬋，覺得她相當眼熟，一說話就確認對方身分，全紅嬋聲稱要送媽媽，要拿「內存夠大的」，所以最後買了512GB容量的手機。對此，有當地媒體特意找到該門市，證明全紅嬋確實曾在21日去過，也買了一台iPhone 15 Pro Max手機，但不知是否要送給家人，也無法透露是否給予優惠政策。全紅嬋來自廣東湛江市麻章鎮一個農民家庭，家境並不富裕，她曾在東京奧運會奪冠後表示，希望通過獲得獎金來為母親治病，感動許多人。報導也引述全紅嬋先前曾表示，對於受到密切關注與討論，她意識到自己無法左右外界的聲音，最重要的還是先做好自己，專注提升自我。