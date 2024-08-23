珊珊颱風將轉中颱、路徑大迴轉！去日本玩小心了　下週雨彈掃台灣

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▲今天起台灣濕熱天氣又到來，不僅白天高溫上看37度，還會伴隨午後雷陣雨。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲今天開始到週日（8/23至8/25）水氣增多，午後雷陣雨雖然還是以山區為主，但會擴及到西半部平地，下週雨區擴大涵蓋全台。（圖／中央氣象署）

▲珊珊颱風對台灣並無直接影響，不過預計增強至中颱以上、路徑將迴轉直撲日本，下禮拜二、三要去日本玩的民眾要特別留意。（圖/中央氣象署）

珊珊颱風在22日生成，不過由於距離台灣較遠，並沒有直接影響，但是最近要去日本玩的民眾可要注意了！至於台灣週末及下週天氣，氣象專家吳德榮則表示，氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，，午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。吳德榮提到，，午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。中央氣象署預報員徐仲毅也表示，，由於太平洋高壓減弱、台灣東方低壓帶靠近，整體環境變得不穩定，午後雷陣雨區域較廣，各地可能有局部性大雨，至於珊珊颱風，吳德榮表示，不過登陸地點以及時間具體為何，因大迴轉而有很大的不確定性。中央氣象署指出，雖然珊珊颱風對台灣並無直接影響，但路徑往北朝日本移動，近期以不到10公里的時速在海上飄，