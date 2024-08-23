珊珊颱風將轉中颱、路徑大迴轉！去日本玩小心了　下週雨彈掃台灣

珊珊颱風在22日生成，不過由於距離台灣較遠，並沒有直接影響，但是最近要去日本玩的民眾可要注意了！珊珊颱風將在未來5天增強至中度颱風，且會向東北大迴轉，侵襲日本的機率非常高！至於台灣週末及下週天氣，氣象專家吳德榮則表示，受到太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，同時下週開始水氣增多，多地都會有午後雷陣雨發生機會。
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（23）日開始至25日，受到太平洋高壓影響，各地的氣溫非常高，北部24至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至36度，民眾外出應該注意防曬、防中暑，午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
吳德榮提到，下週一、二（26、27）日開始，「太平洋高壓」減弱，天氣仍偏熱，午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下週三、四（28、29日）盛行西南風，天氣仍偏熱，清晨與「陸風」輻合、西南部有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地，水氣明顯增多。
中央氣象署預報員徐仲毅也表示，下週一起天氣變化較大，由於太平洋高壓減弱、台灣東方低壓帶靠近，整體環境變得不穩定，午後雷陣雨區域較廣，各地可能有局部性大雨，中南部不只在午後有雨勢，清晨至上午也會下起局部短暫陣雨，目前預估一直到下週三（8/28），都會維持類似天氣型態。
下週要旅日民眾注意了！珊珊颱風高機率侵襲日本
至於珊珊颱風，吳德榮表示，輕颱「珊珊」向北北西朝日本方向前進，第5天轉向北北東、有迴轉的跡象，且會增強至「中度」以上，預計未來東北大迴轉、侵襲日本機率很高。不過登陸地點以及時間具體為何，因大迴轉而有很大的不確定性。
中央氣象署指出，雖然珊珊颱風對台灣並無直接影響，但路徑往北朝日本移動，近期以不到10公里的時速在海上飄，氣象署估珊珊最快再48小時就可能增強為「中度颱風」，以目前路徑來看，珊珊颱風很有可能在下週二至下週三登陸日本，有旅日行程的民眾一定要特別留意天氣動態和相關航班資訊。
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吳德榮提到，下週一、二（26、27）日開始，「太平洋高壓」減弱，天氣仍偏熱，午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下週三、四（28、29日）盛行西南風，天氣仍偏熱，清晨與「陸風」輻合、西南部有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地，水氣明顯增多。
中央氣象署預報員徐仲毅也表示，下週一起天氣變化較大，由於太平洋高壓減弱、台灣東方低壓帶靠近，整體環境變得不穩定，午後雷陣雨區域較廣，各地可能有局部性大雨，中南部不只在午後有雨勢，清晨至上午也會下起局部短暫陣雨，目前預估一直到下週三（8/28），都會維持類似天氣型態。
下週要旅日民眾注意了！珊珊颱風高機率侵襲日本
至於珊珊颱風，吳德榮表示，輕颱「珊珊」向北北西朝日本方向前進，第5天轉向北北東、有迴轉的跡象，且會增強至「中度」以上，預計未來東北大迴轉、侵襲日本機率很高。不過登陸地點以及時間具體為何，因大迴轉而有很大的不確定性。
中央氣象署指出，雖然珊珊颱風對台灣並無直接影響，但路徑往北朝日本移動，近期以不到10公里的時速在海上飄，氣象署估珊珊最快再48小時就可能增強為「中度颱風」，以目前路徑來看，珊珊颱風很有可能在下週二至下週三登陸日本，有旅日行程的民眾一定要特別留意天氣動態和相關航班資訊。