林志玲看新聞突嘆「為什麼沒有人拉他一把？」不捨悲劇發生出手了

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▲林志玲20日出席和北市府合作的「心玲守護計畫」啟動記者會。（圖／記者陳明安攝）

曾在2023年獲得國際鋼琴大賽銀賞的29歲楊姓新銳鋼琴家，21日上午在新北土城的住處開直播彈琴，最後一曲結束後墜樓，死訊曝光震撼社會。女星林志玲昨（22）日就在社群平台發文，感慨「為什麼有些孩子，在他生命往下墜落的時候沒有人能夠拉他一把？」林志玲表示，自己和北市府合作推出的「心玲守護計畫」，就是希望透過心理健康課程讓悲劇不再發生。林志玲和北市府合作打造的「心玲守護計畫」20日起跑，當天林志玲出席記者會，低調露面未私下受訪。昨日林志玲則透過社群平台發文，寫下百字心聲：「看著社會新聞，我想你和我一定會有同樣的感觸～為什麼有些孩子，在他生命往下墜落的時候沒有人能夠拉他一把？為什麼有些孩子在開始有行為偏差的傾向時，沒有人能夠開導指引他？」林志玲感慨：「有太多的為什麼，也有太多的來不及。但是也許這一切～我們可以透過心理健康課程讓後悔不再發生。」她認為心理健康是一切的基礎，有了強大的內心，孩童、青少年才有正向的能量去面對自己的未來！林志玲也感謝北市府社會局、教育局、青年局的大力支持，一起推廣「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，未來將透過四大主題系列課程，培養孩子們內心的韌度，正向的心態。最後，林志玲也樂觀喊話：「只要心還在跳的一天，就能夠有所改變！我們可以的」。人美心善的林志玲其實早在2011年就成立「志玲姊姊慈善基金會」，透過自身影響力帶動社會關注兒少議題，多年來行善不遺餘力，種種暖舉也讓粉絲大讚，「這可以救贖很多的人，真的是功德無量」、「慶幸生活在有志玲姊姊的時代，妳是我們最最溫暖的小太陽，有妳真好」、「志玲姐姐好棒」。