跳氣墊摔死、倒臥樓梯間！富川飯店大火7死12傷　死者均韓國公民

韓國京畿道富川市一間飯店，當地時間22日晚間發生火災，據報造成7死12傷，最初有報導稱，死者中包含外籍人士，但富川市政府隨後澄清，死者均是韓國公民。
根據《韓聯社》報導，7名死者中，4人為男性，3人為女性。12名傷者中有3人傷勢嚴重，但送醫後沒有生命危險。傷亡人員主要在8樓和9樓的房間內、樓梯間、走廊被找到，還有死者因心臟驟停倒在飯店走道上。
報導聲稱，大部分傷亡者是住在8至9樓的客人，810號房則是起火點；火災發生時，有2人試圖從8樓跳到飯店1樓外的消防氣墊上，但不幸身亡。富川消防局解釋，氣墊本來是正常打開的，但當死者跳下時不知為何翻了。
該飯店還被踢爆，房間裡沒有安裝灑水裝置。韓國法律規定，自2017年起，所有6層以上的新建案，都必須安裝噴水滅火裝置，但不具追溯力，所以在法規生效前修建的老建築，潛在的火災風險也偏高。
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報導聲稱，大部分傷亡者是住在8至9樓的客人，810號房則是起火點；火災發生時，有2人試圖從8樓跳到飯店1樓外的消防氣墊上，但不幸身亡。富川消防局解釋，氣墊本來是正常打開的，但當死者跳下時不知為何翻了。
報導指出，火災發生前，有客人進入810號房間，因為聞到燒焦味而要求換房。雖然火勢並未蔓延到整個飯店，但因為大量黑煙在短時間內散播，估計嚴重傷亡也與此有關。
該飯店還被踢爆，房間裡沒有安裝灑水裝置。韓國法律規定，自2017年起，所有6層以上的新建案，都必須安裝噴水滅火裝置，但不具追溯力，所以在法規生效前修建的老建築，潛在的火災風險也偏高。