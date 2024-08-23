八點檔女星何宜珊結婚了！穿登記白紗去拍求婚戲　隔天吻別的男人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼八點檔女星《追分成功》何宜珊結婚了！登記嫁大9歲帥男友。（圖／何宜珊臉書）

▲《追分成功》何宜珊劇中求婚男友的戲服，真的是自己登記結婚的禮服。（圖／台視提供）

女星何宜珊曾演出八點檔《美麗人生》、《追分成功》等，去年底透露被大9歲的男友Nick求婚，昨（22）日在臉書上甜喊「已登記結婚」，正式升格當人妻，她曬出和老公拍的甜蜜合照，洋溢幸福笑容。特別的是，她自己登記結婚的禮服，竟然變成劇中求婚男友的戲服，十分有趣。照片中，何宜珊身穿緞面白色小洋裝，她發文寫下：「原本想說登記的側拍照要在情人節分享，很應景，結果，剛剛一查，蝦密！！七夕已經過了這麼久啊。算了，不要再等情人節了，因為我永遠不記得是哪一天。今天試婚紗，就選今天分享吧。」她的頭髮是前一天染的新髮色，婚戒則是自創品牌的商品。根據《三立新聞網》報導，何宜珊在登記當天穿的白色洋裝，經過老公點頭，直接變成戲服，並且她還拍跟別人求婚的戲，相當有趣。而她登記完的隔天，還和劇中男友拍吻戲，相當敬業。她目前籌備婚禮，預計今年內舉辦。而何宜珊在《追分成功-起家》的求婚戲已經播出，當時她真的身穿登記結婚的白禮服去拍戲，該場戲由女方主動，何宜珊認為只要彼此有愛，想和對方相守一生，無論男生女生都可以主動說出來，不必侷限於男性才能求婚，最後她也被劇中男友求婚，畫面唯美浪漫。但因劇組選在山上拍攝，雖有美麗夜景襯托，但山上夜晚蚊子多，何宜珊差點被叮成紅豆冰，但她仍喜愛拍攝的氣氛：「一切都好完美，有種自己是偶像劇女主角，被王子求婚的感覺。」