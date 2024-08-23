陳佩琪看1.2億豪宅「金主是全聯」？柯文哲嘆： 怎麼那麼多謠言

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台北市前市長、民眾黨主席柯文哲京華城等案被控圖利，台北市前市長郝龍斌昨日表示，京華城這個案子絕對有問題，只是不清楚圖利該負責任的是誰。柯文哲今（23）日被問到此事，則是沒有回應。針對1.2億元買豪宅風波，傳金主是全聯創辦人林敏雄，柯文哲嘆，「怎麼那麼多謠言！」郝龍斌昨日接受「吃飽來打臉」網路專訪。針對柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，郝龍斌認為，此事主要責任應該不是柯文哲，候選人每天忙東忙西，不見得能夠分得清楚，應該是在總幹事或是財務管理單位要負責。雖然該負責任的是總幹事黃珊珊，但是當柯文哲蓋章的時候，等同是替總幹事背書。郝龍斌坦言，相對來講，政治獻金案，柯文哲的責任遠比京華城、台智光、士北科等案件輕多了。京華城案的容積獎勵從560%變到840%，柯文哲把392%變到560%這一段，郝龍斌認為一定有問題。另外，陳佩琪和柯文哲的財產申報存款僅不到3000萬，名嘴爆料是全聯林敏雄是幕後金主。儘管全聯也發出聲明澄清，但後續仍引發關注。柯文哲今日上午7點10分左右出門上班，媒體追問「昨天是不是有在內部會議談可以買1.2億豪宅」、「郝龍斌說京華城案一定有問題」，面對媒體包圍，柯文哲都沒有回應，坐上座車迅速離開。相較於前幾天與妻子陳佩琪一同出門上班，陳佩琪今日並沒有門診，因此並未一起出門上班。稍後柯文哲抵達民眾黨中央黨部開會，媒體詢問「是不是有要求黃珊珊辭立委」、「豪宅幕後金主是全聯」、「陳佩琪1.2億金主是誰？」柯文哲僅簡單回答，「怎麼那麼多謠言，唉，等我們把帳整理好一次澄清吧。」