「新新併」通過！證交所：台新金、新光金今日起恢復交易

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台新金控與新光金控因有重大訊息公布昨（22）日暫停交易，昨日晚間兩家公司宣布宣布推動換股合併。因此證交所也在昨晚表示，台新金、新光金已公布暫停交易事由之相關重大訊息，因此公告其上市普通股自今（23）日起恢復交易，以其為標的之上市認購（售）權證及特別股亦同時恢復交易。台新金融控股股份有限公司與新光金融控股股份有限公司於昨日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。本合併案台新金控將發行新股予新光金控全體股東，取得新光金控流通在外之全部股權；台新金控以每 0.6022 股普通股換得新光金控1股普通股；每1股特別股換得新光金控1股特別股。雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第4大金控公司，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排行前20名，厚實資本市場籌資能力。雙方業務互補、綜效顯著。銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升，為客戶提供更多元、更豐富的產品選擇與服務體驗，進而成為政府所推動讓臺灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」的一大助力。台新金、新光金宣布推動換股合併，證交所昨晚表示，台新金、新光金已公布暫停交易事由之相關重大訊息，因此公告其上市普通股自今日起恢復交易，以其為標的之上市認購（售）權證及特別股亦同時恢復交易。