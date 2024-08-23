奧運雙金初體驗！和林郁婷台中搭熱氣球　李洋緊張到手心冒汗

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台灣奧運雙金選手李洋、林郁婷，今天一早和台中市長盧秀燕一起到石岡搭乘熱氣球。兩人的升空初體驗，林郁婷開心又淡定，李洋則是緊張到手心冒汗，盧秀燕為此全程將他牽緊緊，直到熱氣球開始降落，才露出鬆一口氣的笑容。為期3天的台中石岡熱氣球嘉年華今（23）日起跑，一早邀請奧運雙金國手林郁婷、李洋搭乘，盧秀燕感謝兩人的優異表現讓世界看到台灣，今天參與引領升空活動，也讓台中熱氣球嘉年活動被世界看見。被問及搭熱氣球的心情，林郁婷覺得很好玩，透露之前到土耳其比賽時就想嚐試，但平常訓練密集、比賽完就馬上整理行李離開，一直沒有機會，很開心今天終於解鎖初體驗。盧秀燕說，林郁婷在空中很開心又淡定，跟在奧運表現一樣，好整以暇的欣賞風景。相較林郁婷的開心，有點懼高的李洋就緊張了些。盧秀燕透露，升空前李洋透露「有點擔心高度」，自己主動牽著他的手，他還不好意思的說「市長，我等會可能會有手汗」，盧秀燕說自己牽著手一直等「也沒什麼手汗啊！」此時李洋幽默的說「流手汗的是另外一隻手」，還透露升空後，發現市府的女攝影官比他還害怕，「頓時心裡踏實了不少」，並說這次的驚嚇體驗對打球會有幫助，「因為打球都沒這麼緊張，就更應該專心面對」。盧秀燕表示，台中是西部第一個舉辦熱氣球嘉年華的城市，4年來非常受到好評，今年將活動延長到3天，不只熱氣球，還有放煙火、閉幕光雕秀，歌手九澤CP等人的演唱活動，山城融合閩漢原客4個區域，遊客搭熱氣球之外還可以來趟輕旅行，到東勢吃客家美食、體驗和平原住民文化，新社享用花草餐、香菇餐及花草咖啡、石岡則有東豐自行車、石岡水壩等景點。