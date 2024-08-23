車停路中間長按喇叭！三重男見警「掏槍扣扳機」　遭警開2槍制伏

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▲蘇男手持鎮暴槍朝警扣板機，鄭姓員警當機立斷，拔槍朝蘇男車子右前輪射擊2槍，並當場壓制逮捕蘇男。（圖／翻攝畫面）

22日深夜11時許，新北市三重區中正北路巷口附近，大有所所長俞明廷，與鄭姓、許姓員警3人執行擴大臨檢勤務，發現31歲蘇姓男子駕駛的小客車，停止於路中並長按喇叭，員警隨即上前了解，見警方靠近時，蘇男竟將手伸出窗口，且手持一把鎮暴槍，下車朝員警連續扣動板機（未有子彈射出），為保護員警安危，鄭姓員警當機立斷，拔槍朝蘇男車子右前輪射擊2槍，將輪胎擊破後，當場壓制逮捕蘇男。蘇男被逮後，警方查扣一把鎮暴槍，經鑑識小組勘察，該鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗無殺傷力。蘇男父親獲報後到場，表示兒子近日精神狀況不穩定，案發時準備要去就醫，未料卻情緒失控釀禍。警方調閱監視器發現，蘇男於駕駛過程中，不但逆向行駛，更沿途對外亮槍，訊後依《刑法》恐嚇公眾危安、公共危險暨妨害公務罪嫌，移送新北地檢署偵辦。另外，蘇男蛇行逆向及闖紅燈行為，也將依道路交通管理處罰條例第43、45及53條開單告發。對此警方表示，新北治安不容挑釁，任何違法違序行為一定追究到底，依法究辦。