登山團慘遭虎頭蜂攻擊！41歲嚮導為保護團員被螫傷、傷重送醫不治

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本月22日，一支20人的登山團，前往橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，未料途中遭遇虎頭蜂攻擊，其中3人被螫傷，之後有2人自行脫困，但41歲的洪姓嚮導，為保護團員慘遭蜂群圍攻，傷勢非常嚴重，洪男於下山途中陷入昏迷，救護人員緊急施打3支強心針，送醫搶救仍宣告不治。據了解，該登山團行經加羅板部落出口附近，突然遭遇虎頭蜂攻擊，團員們紛紛躲避，但仍有3人遭螫傷。台東消防局獲報，隨即出動6車12人前往救援，於出口處發現2名傷者（16歲男性、19歲女性），2人意識清楚，被送往大武衛生所治療，無生命危險。消防人員持續深入，尋獲41歲洪姓嚮導，其遭大量虎頭蜂螫傷，全身至少有30多處傷口，消防人員為他緊急注射3支強心劑，並以長背板步行運輸扛到出口送醫。而洪男原本意識清楚，未料情況直轉急下，轉送馬偕醫院途中陷入昏迷，經搶救仍宣告不治。初步了解，洪姓嚮導為了指揮團員疏散，才躲避不及遭螫傷倒地。