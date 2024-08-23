戴資穎再拚冠軍！日本羽球公開賽23日賽程、戰況及轉播資訊一次看

日本羽球公開賽今（23）日進行第4天賽事，台灣「羽球一姊」戴資穎將在上午9時出戰日本女將仁平菜月，小戴帶傷上陣，但若無意外應該可過關，仁平菜月前一場因為奧原希望退賽晉級，戴資穎若這場贏球，就可以晉級4強，有機會再摘后冠。此外，台灣男單好手王子維、周天成都分別出賽，力拚4強門票。《NOWnews今日新聞》也為讀者整理相關賽事跟轉播資訊。日本羽球公開賽為世界羽球聯盟（BWF）的第三級別（超級750）賽事，將於8月20日至8月25日在日本神奈川縣的橫濱體育館舉行。
戴資穎昨日擊敗烏克蘭女將Polina Buhrova後，兩人還合照，並在IG限時動態中表示，「謝謝戴資穎幫我上了一堂寶貴的課！祝福妳在接下來的比賽以及未來一切順利！」
BWF日本羽球公開賽賽程：
羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。
BWF 日本羽球公開賽直播線上看
比賽日期：8/23（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）
男子單打賽程
時間：9:20 王子維 出戰 奈良岡功大
10:00 周天成出戰 K·旺差倫
女子單打賽程
時間：9:00 戴資穎 出戰 仁平菜月
9:40 大堀彩 出戰 B·恩布魯龐
10:40 山口茜 出戰 韓悅
混雙賽程
時間：8:40 胡綾芳/楊博軒出戰渡邊勇大/東野有紗
台灣雙打、混雙中華隊出席選手
中國隊羽球大名單：
男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦
女單：王凱世、韓悅、張藝曼
男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚
女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良
混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳
日本公開賽轉播資訊：
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BWF日本羽球公開賽賽程：
|賽程
|日期
|台灣
時間
|項目
|第1日
|2024年8月20日
|09:00
|32強賽
|第2日
|2023年8月21日
|09:00
|32強賽
|第3日
|2023年8月22日
|09:00
|16強賽
|第4日
|2024年8月23日
|09:00
|半準決賽
|第5日
|2024年8月24日
|09:00
|準決賽
|第6日
|2024年8月25日
|10:00
|決賽
BWF 日本羽球公開賽直播線上看
比賽日期：8/23（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）
男子單打賽程
時間：9:20 王子維 出戰 奈良岡功大
10:00 周天成出戰 K·旺差倫
女子單打賽程
時間：9:00 戴資穎 出戰 仁平菜月
9:40 大堀彩 出戰 B·恩布魯龐
10:40 山口茜 出戰 韓悅
混雙賽程
時間：8:40 胡綾芳/楊博軒出戰渡邊勇大/東野有紗
台灣雙打、混雙中華隊出席選手
|雙打
|選手
|男雙7組
|邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝
|女雙8組
|鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云
|混雙5組
|楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅
男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦
女單：王凱世、韓悅、張藝曼
男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚
女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良
混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳
日本公開賽轉播資訊：
- 電視轉播：MOD愛爾達體育三台
- 網路轉播：請點此 （因賽事時序將有所延後）
- 線上轉播：BWFYoutube
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