戴資穎再拚冠軍！日本羽球公開賽23日賽程、戰況及轉播資訊一次看

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賽程 日期 台灣

時間 項目 第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽 第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽 第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽 第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽 第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽 第6日 2024年8月25日 10:00 決賽

雙打 選手 男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝 女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云 混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅

電視轉播 ：MOD愛爾達體育三台

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▲戴資穎日前曾宣布打完今年將高掛球拍，巴黎奧運膝傷影響小組賽出局。（圖／NOwnews資料照）

日本羽球公開賽今（23）日進行第4天賽事，台灣「羽球一姊」戴資穎將在上午9時出戰日本女將仁平菜月，仁平菜月前一場因為奧原希望退賽晉級，戴資穎若這場贏球，就可以晉級4強，有機會再摘后冠戴資穎昨日擊敗烏克蘭女將Polina Buhrova後，兩人還合照，並在IG限時動態中表示，「謝謝戴資穎幫我上了一堂寶貴的課！祝福妳在接下來的比賽以及未來一切順利！」羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）時間：9:20 王子維 出戰 奈良岡功大10:00 周天成出戰 K·旺差倫時間：9:40 大堀彩 出戰 B·恩布魯龐10:40 山口茜 出戰 韓悅時間：8:40 胡綾芳/楊博軒出戰渡邊勇大/東野有紗男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦女單：王凱世、韓悅、張藝曼男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳