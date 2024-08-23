獨／最貴蛋黃酥不是陳耀訓了！這間「1顆486元」　店家背景超驚人

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▲《NOWnews》讀者分享自己最近吃到一款由「Sweet Chen」推出的超奢華蛋黃酥，一顆要價高達486元。（圖/讀者提供）

▲「Sweet Chen」推出的蛋黃酥，不論是隱藏版還是傳統款，其售價幾乎都是蛋黃酥界的天花板。（圖/Sweet Chen官網）

▲「Sweet Chen」精品蛋糕從3吋到10吋訂製都有，全部純手工且精緻，不少吃過的老饕都大力稱讚。（圖/Google評價）

蛋黃酥一顆要486元！一年一度的中秋節將在下個月登場，不少人都開始訂購蛋黃酥、鳳梨酥等月餅禮盒要來贈送親友，因此討論哪間名店好吃、價格最貴成為最近熱門話題之一。而《NOWnews》接獲讀者分享，陳耀訓蛋黃酥每年利用拓元售票系統開放預購，即便是10顆980元的高檔價格，總是在開賣後1分鐘就完售，被稱為是「蛋黃酥界愛馬仕」，不過現在這個頭銜恐怕要換人接手了！有讀者向《NOWnews》記者分享，該讀者表示，吃起來就是我們熟悉的蛋黃酥味道，然而記者實際查詢這間「Sweet Chen」的官網，從網站上可以看到，而這顆蛋黃酥看似簡單，但內餡以及外皮都下了非常大的工夫，，讓特殊發酵的奶油香氣散發出來，且口感更順口；，代表的作品包括麝香葡萄千層派、麝香葡萄蛋糕、金絲絨蛋糕、金箔蛋糕、各式口味巴斯克蛋糕，以及冬天才有的限定「草莓蛋糕」，都是非常夯的品項。「Sweet Chen」品牌創辦人Frankie Chen與Sam Hsu講究的是對甜點使用「最純粹、簡約組合而成的美味」，透過不同製作手法讓產品不論是外觀以及口感都更上一層樓，，不少吃過的民眾都給予好評表示、「蛋糕完全吃出老闆對甜點的用心，還會回購！」下回如果吃膩烘焙坊的傳統蛋糕，不如考慮來試看看「Sweet Chen」精品蛋糕到底有多厲害！📍地址：新北市板橋區大明街25巷2弄26號📍電話：02-8953-5978📍官方預購網站：