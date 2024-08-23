獨／最貴蛋黃酥不是陳耀訓了！這間「1顆486元」　店家背景超驚人

蛋黃酥一顆要486元！一年一度的中秋節將在下個月登場，不少人都開始訂購蛋黃酥、鳳梨酥等月餅禮盒要來贈送親友，因此討論哪間名店好吃、價格最貴成為最近熱門話題之一。而《NOWnews》接獲讀者分享，表示最近吃到一款由「Sweet Chen」推出的超奢華蛋黃酥，遠超名店陳耀訓1顆98元的價格，一顆竟然高達486元，讓他直呼：「蛋黃酥界愛馬仕是不是要換人了！」
陳耀訓蛋黃酥每年利用拓元售票系統開放預購，即便是10顆980元的高檔價格，總是在開賣後1分鐘就完售，被稱為是「蛋黃酥界愛馬仕」，不過現在這個頭銜恐怕要換人接手了！有讀者向《NOWnews》記者分享，前幾日因緣際會吃到一款名為「Sweet Chen」的金箔蛋黃酥，換算下來一顆竟然要價486元，吃掉一顆可以買陳耀訓將近5顆，讓他感到非常驚訝。
該讀者表示，吃起來就是我們熟悉的蛋黃酥味道，表皮並不是脆皮的口感，內餡濕潤吃起來不會乾口，外層的金箔可以感受到存在，但因為金箔本身就沒有味道，真的只是視覺上面的享受，如果拿來當送禮的話會非常氣派，但如果要自己吃的話不用買到這麼貴的啦！
「Sweet Chen」金箔蛋黃酥創天花板價格！基本款仍然是愛馬仕等級
然而記者實際查詢這間「Sweet Chen」的官網，從網站上可以看到，該款讀者吃到的蛋黃酥就是「隱藏版金箔蛋黃酥」，官方售價9顆4380元，一顆要價486元左右沒錯；而就算是普通版的蛋黃酥，官方售價9顆1880元，平均一顆也要208元，同樣是超過陳耀訓的2倍之多。
而這顆蛋黃酥看似簡單，但內餡以及外皮都下了非常大的工夫，內餡的「烏豆沙」是探訪淡水百年老店銘珍，採用法國AOP認證的藍絲可無鹽發酵奶油取代傳統豬油，讓特殊發酵的奶油香氣散發出來，且口感更順口；而餅皮則是使用法國飛雪特級酵素無水奶油，取代傳統中式酥油，純度高的無水奶油能使餅皮變得非常酥脆。只能說，真正的蛋黃酥界愛馬仕另有其人啊！
「Sweet Chen」是什麼來歷？精品蛋糕店吃過都說讚
事實上，這間「Sweet Chen」是一家網購甜點品牌，其本業並不是做蛋黃酥，他們最著名的是「精品蛋糕」，一顆基本6吋的蛋糕要價至少1550元起跳，代表的作品包括麝香葡萄千層派、麝香葡萄蛋糕、金絲絨蛋糕、金箔蛋糕、各式口味巴斯克蛋糕，以及冬天才有的限定「草莓蛋糕」，都是非常夯的品項。
「Sweet Chen」品牌創辦人Frankie Chen與Sam Hsu講究的是對甜點使用「最純粹、簡約組合而成的美味」，透過不同製作手法讓產品不論是外觀以及口感都更上一層樓，據悉在精品甜點界的好評以及名聲都非常的不錯，這回因為推出奢華蛋黃酥，勢必又將讓「Sweet Chen」引起更多甜點控的討論。
從Google評價來看，「Sweet Chen」斬獲4.7顆星高分，不少吃過的民眾都給予好評表示「蛋糕不油膩也不死甜的鮮奶油，還有閃閃的金箔點綴，果然好東西值得等待」、「他們有提供3吋小蛋糕可以預購，真的超貼心，蛋糕體好吃不油膩超推」、「水果用料來自日本，口味清淡爽口不膩，高價位的蛋糕非常好吃」、「蛋糕完全吃出老闆對甜點的用心，還會回購！」下回如果吃膩烘焙坊的傳統蛋糕，不如考慮來試看看「Sweet Chen」精品蛋糕到底有多厲害！
🟡「Sweet Chen」精品蛋糕甜點店
📍地址：新北市板橋區大明街25巷2弄26號
📍電話：02-8953-5978
📍官方預購網站：「Sweet Chen」預購點這裡
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該讀者表示，吃起來就是我們熟悉的蛋黃酥味道，表皮並不是脆皮的口感，內餡濕潤吃起來不會乾口，外層的金箔可以感受到存在，但因為金箔本身就沒有味道，真的只是視覺上面的享受，如果拿來當送禮的話會非常氣派，但如果要自己吃的話不用買到這麼貴的啦！
「Sweet Chen」金箔蛋黃酥創天花板價格！基本款仍然是愛馬仕等級
然而記者實際查詢這間「Sweet Chen」的官網，從網站上可以看到，該款讀者吃到的蛋黃酥就是「隱藏版金箔蛋黃酥」，官方售價9顆4380元，一顆要價486元左右沒錯；而就算是普通版的蛋黃酥，官方售價9顆1880元，平均一顆也要208元，同樣是超過陳耀訓的2倍之多。
而這顆蛋黃酥看似簡單，但內餡以及外皮都下了非常大的工夫，內餡的「烏豆沙」是探訪淡水百年老店銘珍，採用法國AOP認證的藍絲可無鹽發酵奶油取代傳統豬油，讓特殊發酵的奶油香氣散發出來，且口感更順口；而餅皮則是使用法國飛雪特級酵素無水奶油，取代傳統中式酥油，純度高的無水奶油能使餅皮變得非常酥脆。只能說，真正的蛋黃酥界愛馬仕另有其人啊！
「Sweet Chen」是什麼來歷？精品蛋糕店吃過都說讚
事實上，這間「Sweet Chen」是一家網購甜點品牌，其本業並不是做蛋黃酥，他們最著名的是「精品蛋糕」，一顆基本6吋的蛋糕要價至少1550元起跳，代表的作品包括麝香葡萄千層派、麝香葡萄蛋糕、金絲絨蛋糕、金箔蛋糕、各式口味巴斯克蛋糕，以及冬天才有的限定「草莓蛋糕」，都是非常夯的品項。
「Sweet Chen」品牌創辦人Frankie Chen與Sam Hsu講究的是對甜點使用「最純粹、簡約組合而成的美味」，透過不同製作手法讓產品不論是外觀以及口感都更上一層樓，據悉在精品甜點界的好評以及名聲都非常的不錯，這回因為推出奢華蛋黃酥，勢必又將讓「Sweet Chen」引起更多甜點控的討論。
從Google評價來看，「Sweet Chen」斬獲4.7顆星高分，不少吃過的民眾都給予好評表示「蛋糕不油膩也不死甜的鮮奶油，還有閃閃的金箔點綴，果然好東西值得等待」、「他們有提供3吋小蛋糕可以預購，真的超貼心，蛋糕體好吃不油膩超推」、「水果用料來自日本，口味清淡爽口不膩，高價位的蛋糕非常好吃」、「蛋糕完全吃出老闆對甜點的用心，還會回購！」下回如果吃膩烘焙坊的傳統蛋糕，不如考慮來試看看「Sweet Chen」精品蛋糕到底有多厲害！
🟡「Sweet Chen」精品蛋糕甜點店
📍地址：新北市板橋區大明街25巷2弄26號
📍電話：02-8953-5978
📍官方預購網站：「Sweet Chen」預購點這裡