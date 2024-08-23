揭高房價原因！財經專家曝世代剝削：千千萬萬個柯文哲夫妻

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民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪陷入設開人頭公司爭議，卻又傳出去看上億元豪宅，對此，財經專家胡采蘋直指，讓兒子在婚姻市場中更具優勢，父母只要有能力都會想做，但這也是世代剝削，現代版的世襲罔替。陳佩琪日前坦言，因為想要兒子結婚，有在到處晃晃看房子，但台北市就是那麼一區，房價都很貴，到處東看看西看看。她提到，約最近3、4個月有看房， 主因為三個小孩又同時跑到國外，感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事。對此，胡采蘋在臉書表示，希望孩子能結婚、買一棟豪宅，讓兒子在婚姻市場中更具優勢，這是人之常情，父母只要有能力都會想做。不過，胡采蘋認為，這正是高房價的來源之一，也是所謂世代剝削的來源之一，房價高是因為大部分人都需要這種安全感，有一個房子可以安身立命，而父母會認為有一棟不錯的豪宅給兒子和媳婦，之後就可以抱孫，這是大家都在想的事情，房子的確很重要。胡采蘋提到，這也就造成了大家都想買房子，房價因此上漲的現象，而在高房價的較量下，家世較好、三代累積的家庭，的確很容易佔優勢，這就是世代剝削，現代版的世襲罔替。胡采蘋直指，這些現象當然有其問題，但是它也有其成因，正是根植於整個社會的千千萬萬個柯文哲和陳佩琪，「當你兇狠的對著這個社會文革的時候，你不要忘了你自己就是問題」。