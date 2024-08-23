爆柯文哲酒量深不可測　鍾小平：從6點喝到10點拔國民黨的樁

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民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲，除此之外，他在台北市長任內三大案之一、京華城容積率案，檢調也正如火如荼調查中。台北市議員鍾小平爆料，柯文哲酒量很好，可以從晚上6點喝到10點，且什麼酒都喝，用這樣的方式去拔國民黨的樁。鍾小平22日在節目《關鍵時刻》表示，柯文哲擔任台北市長時，每半年會有1次便當會，就是議員會在議會開議前和柯文哲聊。柯文哲的人脈是多方的，在議員這一線，不管藍綠，他幫忙造就了很多人脈，也曾跳過議員，自己交朋友。鍾小平續指，柯文哲還將國民黨分化，先對國民黨本土派動手；時任台北市議員陳永德曾幫忙柯文哲約里長，來了42個人，在莊敬路上一個地方喝酒吃飯。鍾小平爆料，柯文哲酒量好，深不可測，且不管紅酒、威士忌、啤酒等，什麼酒都喝，就連陳永德酒量算是好的，都喝到快醉了；而柯文哲卻可以從晚上6點喝到10點，用這樣的方式去拔國民黨的樁。