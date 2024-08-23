Nikola Jokic老哥不受控！場邊攻擊球迷遭起訴　還常常酒駕上路

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NBA丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic的哥哥Strahinja Jokic，在今年4月湖人對上金塊的季後賽，因為在場邊出手攻擊一名湖人球迷，進而被丹佛法院指控三級襲擊罪，今年4月金塊對上湖人的比賽，Jokic的兩位哥哥也在場邊觀賽，沒想到兩位哥哥和一名湖人球迷發生口角衝突，最後Strahinja Jokic出手攻擊該名湖人球迷，導致他臉上出現割傷和瘀青，根據《丹佛郵報》指出，該名球迷一開始並沒有要提起訴訟，但跟警方交談後改變心意，決定向丹佛法院起訴Strahinja Jokic。在7月底收到指控後，Strahinja Jokic認為自己沒有做錯任何事，當時他只是為他一名年長朋友辯護，最後丹佛法院為湖人球迷頒布保護令，並採集Strahinja Jokic的指紋，此案將在10月份進行答辯。這也不是Strahinja Jokic在丹佛出事，2019年10月，Strahinja Jokic就曾因為涉嫌酒後攻擊一名女子，而遭到警方逮捕，最終被檢察官指控2級攻擊罪以及其餘兩項輕罪，Strahinja Jokic在丹佛的鄰居表示他是一名瘋子，有嚴重的酗酒傾向，時常酒駕上路。