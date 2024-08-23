20歲李珠珢私下穿搭超清純！被爆「來台發展」表情1變化嗨翻粉絲

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▲李珠珢過去在球場應援時不太愛笑，但她本人曾抱怨過是因為天氣太熱的關係。（圖／李珠珢IG）

今年才剛滿20歲的南韓啦啦隊女神李珠珢，靠著一支「三振舞」在台灣爆紅，掀起一陣模仿潮。而李珠珢精緻如洋娃娃般的外型也被網友形容就像AI生成一樣，近乎完美；近日李珠珢就被粉絲拍到私下站在路邊等過馬路的畫面，疑似是剛要到球場上班，幫球隊應援。只見李珠珢穿著寬鬆運動服，隨意紮起馬尾，低調乖巧的清純模樣和球場上甜美活潑的形象判若兩人。李珠珢人氣超旺，在台灣、韓國都有不少死忠粉絲，IG追蹤人數突破84萬，是南韓啦啦隊中的耀眼新星。21日李珠珢就被粉絲拍到站在路邊等過馬路的畫面，只見她戴著口罩出門，身穿寬鬆深藍色運動服，搭配灰色棉褲，整體穿搭相當樸素，與球場上的火辣裝扮、精緻妝容差距甚遠，看起來彷彿早起上課的清純高中生，非常稚嫩，照片曝光後也吸引眾多粉絲按讚。日前李珠珢遭前體育主播蔡明里爆料，應該明年就會來台灣發展，球隊可能都已經談好了。就有不少網友擔心，爆料消息曝光恐讓李珠珢在韓國難做人，粉絲更心疼的說：「雖然很開心聽到李珠珢要來台灣，但她是個害羞又低調的女孩，拜託現在不要爆料然後害她被罵，明年要來明年再說也不遲」。而李珠珢本人未針對這個消息正面回應，但有網友發現，李珠珢昨晚開始陸續更新IG，轉發不少球迷拍攝的應援影片，她從微笑的表情一路變成燦笑，看起來心情似乎不錯，因此也有不少台灣粉絲湧入留言：「表情比起以往看起來好很多！似乎心裡有什麼好事情要發生」、「笑起來真好看」、「等妳來台灣」。