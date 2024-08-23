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美網／許育修不敵法國Grenier！會外賽第3輪惜敗　無緣挺進會內賽

記者陳品翔/綜合報導

▲2024年美國網球公開賽會外賽第3輪，台灣好手許育修今（23）日深夜迎戰法國好手Hugo Grenier，可惜最終許育修以4：6、6：7（5：7）直落二遭到擊敗，也無緣連續2年躋身美網男單會內賽。(圖/NOWnews資料照)
▲2024年美國網球公開賽會外賽第3輪，台灣好手許育修今（23）日深夜迎戰法國好手Hugo Grenier，可惜最終許育修以4：6、6：7（5：7）直落二遭到擊敗，也無緣連續2年躋身美網男單會內賽。(圖/NOWnews資料照)
2024年美國網球公開賽會外賽第3輪，台灣好手許育修今（23）日深夜迎戰來自法國的好手Hugo Grenier，許育修只要再搶下此戰勝利，就能夠晉級到會內賽，但可惜最終他以4：6、6：7（5：7）直落二遭到擊敗，也無緣連續2年躋身美網男單會內賽。

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許育修昨對決香港黃澤林　上演驚奇逆轉秀

許育修昨日在會外賽第2輪對上來自香港的20歲新星黃澤林，雖然他開賽的狀態不是太理想，最終第一盤以1：6讓出，但後續則是調整得宜，迅速克服開賽亂流，次盤以6：2扳回一城。來到決勝盤，許育修更是展現出驚人韌性，雙方最終鏖戰至搶七，最終在搶10大戰上許育修還是穩住陣腳，以10：8成功搶下，在會外賽上艱辛搶下2連勝。

許育修今對上法國Grenier　鏖戰逾二小時仍惜敗

今日面對法國好手Hugo Grenier，對於許育修來說同樣是一場硬仗，開賽第7局他先被對手逮到機會，自己的發球局失守，緊接著又錯失回破對手發球局機會，最終許育修就以4：6讓出首盤。

比賽來到第二盤，退無可退的許育修第3局又被對手破發，不過他並沒有因此放棄，雙方持續緊咬，並在對手5：4聽牌的情況下首度回破，可惜關鍵第12局沒拿下盤末點順勢扳平。

戰線隨後逼進搶七大戰後，許育修儘管一度握有4：2領先，但隨後在5：5時連掉2分，最終在與Grenier拉鋸2小時11分鐘後，許育修還是可惜敗下陣來，若後續沒能以「幸運輸家」的方式遞補，那本屆美網許育修將確定止步於會外賽第3輪。

▲2024年美國網球公開賽會外賽第2輪賽事，台灣好手許育修昨（22）日出戰香港黃澤林，雙方上演一場三盤大戰，而許育修最終以1：6、6：2、7：6 （10：8）上演驚奇逆轉秀，順利挺進會外賽第3輪，可惜今天對陣法國選手最終輸球。（圖／NOWnews資料照）
▲2024年美國網球公開賽會外賽第2輪賽事，台灣好手許育修昨（22）日出戰香港黃澤林，雙方上演一場三盤大戰，而許育修最終以1：6、6：2、7：6 （10：8）上演驚奇逆轉秀，順利挺進會外賽第3輪，可惜今天對陣法國選手最終輸球。（圖／NOWnews資料照）

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