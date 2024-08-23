美網／許育修不敵法國Grenier！會外賽第3輪惜敗　無緣挺進會內賽

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▲2024年美國網球公開賽會外賽第2輪賽事，台灣好手許育修昨（22）日出戰香港黃澤林，雙方上演一場三盤大戰，而許育修最終以1：6、6：2、7：6 （10：8）上演驚奇逆轉秀，順利挺進會外賽第3輪，可惜今天對陣法國選手最終輸球。（圖／NOWnews資料照）

2024年美國網球公開賽會外賽第3輪，台灣好手許育修今（23）日深夜迎戰來自法國的好手Hugo Grenier，許育修昨日在會外賽第2輪對上來自香港的20歲新星黃澤林，雖然他開賽的狀態不是太理想，最終第一盤以1：6讓出，但後續則是調整得宜，迅速克服開賽亂流，次盤以6：2扳回一城。來到決勝盤，許育修更是展現出驚人韌性，今日面對法國好手Hugo Grenier，對於許育修來說同樣是一場硬仗，比賽來到第二盤，退無可退的許育修第3局又被對手破發，不過他並沒有因此放棄，雙方持續緊咬，戰線隨後逼進搶七大戰後，許育修儘管一度握有4：2領先，但隨後在5：5時連掉2分，