美網／許育修不敵法國Grenier！會外賽第3輪惜敗　無緣挺進會內賽

2024年美國網球公開賽會外賽第3輪，台灣好手許育修今（23）日深夜迎戰來自法國的好手Hugo Grenier，許育修只要再搶下此戰勝利，就能夠晉級到會內賽，但可惜最終他以4：6、6：7（5：7）直落二遭到擊敗，也無緣連續2年躋身美網男單會內賽。
許育修昨對決香港黃澤林 上演驚奇逆轉秀
許育修昨日在會外賽第2輪對上來自香港的20歲新星黃澤林，雖然他開賽的狀態不是太理想，最終第一盤以1：6讓出，但後續則是調整得宜，迅速克服開賽亂流，次盤以6：2扳回一城。來到決勝盤，許育修更是展現出驚人韌性，雙方最終鏖戰至搶七，最終在搶10大戰上許育修還是穩住陣腳，以10：8成功搶下，在會外賽上艱辛搶下2連勝。
許育修今對上法國Grenier 鏖戰逾二小時仍惜敗
今日面對法國好手Hugo Grenier，對於許育修來說同樣是一場硬仗，開賽第7局他先被對手逮到機會，自己的發球局失守，緊接著又錯失回破對手發球局機會，最終許育修就以4：6讓出首盤。
比賽來到第二盤，退無可退的許育修第3局又被對手破發，不過他並沒有因此放棄，雙方持續緊咬，並在對手5：4聽牌的情況下首度回破，可惜關鍵第12局沒拿下盤末點順勢扳平。
戰線隨後逼進搶七大戰後，許育修儘管一度握有4：2領先，但隨後在5：5時連掉2分，最終在與Grenier拉鋸2小時11分鐘後，許育修還是可惜敗下陣來，若後續沒能以「幸運輸家」的方式遞補，那本屆美網許育修將確定止步於會外賽第3輪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
許育修昨日在會外賽第2輪對上來自香港的20歲新星黃澤林，雖然他開賽的狀態不是太理想，最終第一盤以1：6讓出，但後續則是調整得宜，迅速克服開賽亂流，次盤以6：2扳回一城。來到決勝盤，許育修更是展現出驚人韌性，雙方最終鏖戰至搶七，最終在搶10大戰上許育修還是穩住陣腳，以10：8成功搶下，在會外賽上艱辛搶下2連勝。
許育修今對上法國Grenier 鏖戰逾二小時仍惜敗
今日面對法國好手Hugo Grenier，對於許育修來說同樣是一場硬仗，開賽第7局他先被對手逮到機會，自己的發球局失守，緊接著又錯失回破對手發球局機會，最終許育修就以4：6讓出首盤。
比賽來到第二盤，退無可退的許育修第3局又被對手破發，不過他並沒有因此放棄，雙方持續緊咬，並在對手5：4聽牌的情況下首度回破，可惜關鍵第12局沒拿下盤末點順勢扳平。
戰線隨後逼進搶七大戰後，許育修儘管一度握有4：2領先，但隨後在5：5時連掉2分，最終在與Grenier拉鋸2小時11分鐘後，許育修還是可惜敗下陣來，若後續沒能以「幸運輸家」的方式遞補，那本屆美網許育修將確定止步於會外賽第3輪。