陳佩琪認看1.2億房　吳子嘉揭目的：小草都被他們騙了

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民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅，隨後證實是為兒子結婚做準備。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日就表示，「陳佩琪這樣做的目的，第一個是要幫柯文哲擔下來，再來就是她錢拿到了，這筆錢是誰給的？就是外送員100、200元捐給他們的，是A這些人的錢，沒血沒淚」。吳子嘉22日在節目《董事長開講》表示，陳佩琪證實有去看房子，現在是越描越黑，這對夫妻的行為漏洞百出，自己也不知道他們的目的。吳子嘉說，陳佩琪看1.2億房子的行為，已經將白營過去的支持者觸怒了，柯文哲以前罵財團、國民黨、民進黨，但現在他做的每件事情，都是他過去指責、批評的，自己現在都身體力行了。吳子嘉認為，「陳佩琪這樣做的目的，第一個是要幫柯文哲擔下來，再來就是她錢拿到了，這筆錢是誰給的？就是外送員100、200元捐給他們的」。吳子嘉不平表示，現在外送員還在送外送，可陳佩琪卻已經要去買豪宅了，「他們是A這些人的錢，沒血沒淚，錢一到手上就變這樣子，小草都被他們騙了」。