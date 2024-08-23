勇士被看好重返西區前4！但陣容「隱憂」仍在　Curry進攻端沒幫手

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在Stephen Curry於巴黎用震撼世界的兩場比賽幫助美國男籃完成奧運金牌的5連霸後，目前外界對於金州勇士的疑問是：他們準備好幫助尚處於巔峰的當家球星再一次登上NBA之巔了嗎？今年夏天勇士隊做出了一些操作補強了陣容深度，他們認為自己例行賽有望重返西區前4；但Klay Thompson在王朝時期扮演的角色：球隊第二分得分手，球團目前並沒有找到人頂替。根據《The Athletic》記者Anthony Slater最新報導，球隊消息人士稱，進入休賽期，金州勇士隊管理層認為，除了Stephen Curry之外，他們還需要一名更成熟的第二得分手。但在Lauri Markkanen和猶他爵士續約之後，勇士隊今年夏天兩次嘗試得到球星級的球員，最終都失敗——Paul George去了76人，Markkanen留隊——儘管擁有了深度，但在高強度的比賽中，Curry恐怕仍不得不孤軍奮戰。這個休賽季，勇士不能說毫無收穫，他們做出有力的補強，但未能彌補他們最大的陣容弱點，不僅沒能得到一位值得信賴的老牌得分手，還讓他們上賽季的第二得分手Klay Thompson離開球隊。勇士陣容中層的深度充足，但缺乏足夠的高級得分手來減輕Curry的工作量，若進入到季後賽，他們將很難走得更遠。目前的球隊名單還不足以讓他們進入冠軍行列，但勇士內部相信這給了他們一個機會重新回到分區前列，並伺機做出補強。Anthony Slater指出，球隊消息人士強調，勇士隊相信他們今年夏天有所進步，部分基於內部數字模型，該模型對Kyle Anderson、De'Anthony Melton、Buddy Hield的加盟給予了積極的評價；部分則來自聯盟各隊中一些以分析師對此的看法。一位競爭對手的度量模型顯示金州勇士隊新賽季將在分區排名第4，勇士隊上賽季在動盪中取得了46勝，僅落後第5名的快艇隊（51勝）5場。不過Curry上賽季打了74場比賽，這是他自2016-17賽季以來最多的一季，他能再次保持如此的健康狀態嗎？Draymond Green還可以保持39.5%的賽季三分命中率？而且，即使一切都順利——季中年輕球員崛起，例行賽靠著深度克服一切，成為了一支強大的季後賽種子球隊，他們仍未能補上最終的缺口——為Curry帶來第二得分手。在這樣的大背景下，勇士即將進入到2024-25賽季，有一些積極的層面，如分析所視，他們有機會在競爭激烈的西區回到分區前四行列；但談到爭冠，勇士目前還缺乏足夠有說服力的得分天賦。而對於Curry目前的生涯成就和階段來說，未能得到總冠軍賽的賽季，意義都是不大的。