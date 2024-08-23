高雄拖板車逆向撞機車！騎士險遭輾驚悚畫面曝　肇事者落跑超傻眼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲22日下午，高雄茄萣區興達港觀光漁市附近，一台拖板車突然逆向衝出，正面撞擊一名機車騎士，騎車連人帶車當場倒地，車上載著的狗狗也驚嚇逃竄。（圖／翻攝畫面）

▲22日下午，高雄一台拖板車突然逆向衝出，正面撞擊一名機車騎士，警方獲報後追查，於興達觀光漁市查獲謝姓肇事駕駛，將其逮捕到案。（圖／翻攝畫面）

22日下午5時許，高雄茄萣區興達港觀光漁市附近，發生一起驚悚車禍，一台拖板車突然逆向衝出，正面撞擊一名機車騎士，騎車連人帶車當場倒地，車上載著的狗狗也驚嚇逃竄，沒想到，拖板車駕駛肇事之後並未停下，竟直接開著車子落跑，警方獲報後展開追查，循線將這名肇事駕駛逮捕到案。據了解，肇事的謝姓駕駛，從濱海路逆向往南行駛，正面撞擊一名機車騎士，騎士被撞翻、機車零件瞬間噴飛，車上載著的狗狗也驚嚇逃竄，所幸騎士遭撞擊後自行起身，但肇事的謝姓駕駛竟然肇事逃逸。警方獲報後追查，於興達觀光漁市查獲謝姓肇事駕駛，將其逮捕到案。警方初步了解，謝姓駕駛酒測值為0，當天經公司派遣送貨至台南市將軍區，應沿台17線返回台南市安定區公司，卻不明原因沿台17線南下進入高雄茄萣區，於濱海路一二段交界逆向行駛。警方研判，謝姓駕駛肇事後心虛逃逸，疑似因不熟悉路況駛入菜市場，訊後將依公共危險罪移送偵辦。