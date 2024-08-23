823砲戰66周年！賴清德金門主持祭典　國軍曝台海空戰照秀肌肉

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▲台北823砲戰紀念公園展示的F-86軍刀機。（圖／記者呂炯昌）

今（23）日就是823戰役66週年紀念日，總統賴清德搭機前往金門主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，這是他520上任以來首次前往金門。國防部也公布823砲戰時空軍戰機掛載飛彈、兩棲登陸艇運載武器照片，強調軍民同心、力抗强敵，以實力為臺海和平奠基。今年2月起金廈水域風波不斷，先是有中國籍快艇越界捕魚遭我方海巡擦撞翻覆，造成2名中國漁民身亡，以及具國軍身份胡姓釣客因霧迷航被中國海警船救起，遭中國扣押近5個月後才釋放，在一連串金廈水域風波告終後，賴清德首度前往金門。在國防部長顧立雄等人陪同下，賴清德主持823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮，之後驅車前往太武山海印寺參拜，中午與防區官兵一起用餐，結束後就會搭乘總統專機返台國防部也在國防部發言人官方粉絲團公布多張823砲戰期間國軍守護台海照片，國防部指出「F-86軍刀機在砲戰期間，掌握臺海制空權，並首次以響尾蛇飛彈擊落敵機！海軍運補船團及海陸登陸運輸車突破砲火搶灘卸載，完成運補。自空中、海上、陸地，軍民同心、力抗强敵，以實力為臺海和平奠基！」在兩次大戰期間，人類空戰主要透過機砲擊落對手，美國在二戰後因而開始研發飛彈取代機砲作為空戰新武器。響尾蛇飛彈以紅外線導引方式追蹤發動機產生的熱源，類似蛇類靠著身上的紅外線感覺器官找尋獵物而得名響。尾蛇飛彈1950年代初期研發，1953年9月試射成功，1956年進入美軍服役，但是韓戰在1953年7月已經簽署停戰協議，所以沒有機會在朝鮮戰場做實戰驗證。反而是美軍提供的AIM-9B響尾蛇飛彈在台海空戰中派上用場。AIM-9B屬於第一代響尾蛇飛彈，射程僅2公里。民國47年（1958年）8月23日傍晚6點30分，共軍對金門各島發動猛烈砲擊，爆發823砲戰。早在823砲戰前幾個星期，國軍就與共軍米格機爆發多次空戰，美國因而秘密軍援剛服役的AIM-9B響尾蛇飛彈，部署於新竹基地第11大隊，當時20架F-86F軍刀機經過改裝，每架能夠掛載2枚響尾蛇飛彈。1958年924溫州灣空戰中，新竹基地第11大隊第44中隊長李叔元中校發射AIM-9B響尾蛇飛彈擊落敵機，首創空戰史上飛彈擊落敵機記錄。當年國軍宣稱擊落共軍9架殲五（中國大陸版MiG-17）戰機，共軍方面則稱有4架軍機遭擊落。