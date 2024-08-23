823砲戰66周年！賴清德金門主持祭典　國軍曝台海空戰照秀肌肉

今（23）日就是823戰役66週年紀念日，總統賴清德搭機前往金門主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，這是他520上任以來首次前往金門。國防部也公布823砲戰時空軍戰機掛載飛彈、兩棲登陸艇運載武器照片，強調軍民同心、力抗强敵，以實力為臺海和平奠基。
今年2月起金廈水域風波不斷，先是有中國籍快艇越界捕魚遭我方海巡擦撞翻覆，造成2名中國漁民身亡，以及具國軍身份胡姓釣客因霧迷航被中國海警船救起，遭中國扣押近5個月後才釋放，在一連串金廈水域風波告終後，賴清德首度前往金門。
在國防部長顧立雄等人陪同下，賴清德主持823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮，之後驅車前往太武山海印寺參拜，中午與防區官兵一起用餐，結束後就會搭乘總統專機返台
國防部也在國防部發言人官方粉絲團公布多張823砲戰期間國軍守護台海照片，國防部指出「F-86軍刀機在砲戰期間，掌握臺海制空權，並首次以響尾蛇飛彈擊落敵機！海軍運補船團及海陸登陸運輸車突破砲火搶灘卸載，完成運補。自空中、海上、陸地，軍民同心、力抗强敵，以實力為臺海和平奠基！」
空對空飛彈擊落敵機 中華民國空軍創全球首例
在兩次大戰期間，人類空戰主要透過機砲擊落對手，美國在二戰後因而開始研發飛彈取代機砲作為空戰新武器。響尾蛇飛彈以紅外線導引方式追蹤發動機產生的熱源，類似蛇類靠著身上的紅外線感覺器官找尋獵物而得名響。尾蛇飛彈1950年代初期研發，1953年9月試射成功，1956年進入美軍服役，但是韓戰在1953年7月已經簽署停戰協議，所以沒有機會在朝鮮戰場做實戰驗證。反而是美軍提供的AIM-9B響尾蛇飛彈在台海空戰中派上用場。
AIM-9B屬於第一代響尾蛇飛彈，射程僅2公里。民國47年（1958年）8月23日傍晚6點30分，共軍對金門各島發動猛烈砲擊，爆發823砲戰。早在823砲戰前幾個星期，國軍就與共軍米格機爆發多次空戰，美國因而秘密軍援剛服役的AIM-9B響尾蛇飛彈，部署於新竹基地第11大隊，當時20架F-86F軍刀機經過改裝，每架能夠掛載2枚響尾蛇飛彈。
1958年924溫州灣空戰中，新竹基地第11大隊第44中隊長李叔元中校發射AIM-9B響尾蛇飛彈擊落敵機，首創空戰史上飛彈擊落敵機記錄。當年國軍宣稱擊落共軍9架殲五（中國大陸版MiG-17）戰機，共軍方面則稱有4架軍機遭擊落。
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在國防部長顧立雄等人陪同下，賴清德主持823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮，之後驅車前往太武山海印寺參拜，中午與防區官兵一起用餐，結束後就會搭乘總統專機返台
國防部也在國防部發言人官方粉絲團公布多張823砲戰期間國軍守護台海照片，國防部指出「F-86軍刀機在砲戰期間，掌握臺海制空權，並首次以響尾蛇飛彈擊落敵機！海軍運補船團及海陸登陸運輸車突破砲火搶灘卸載，完成運補。自空中、海上、陸地，軍民同心、力抗强敵，以實力為臺海和平奠基！」
空對空飛彈擊落敵機 中華民國空軍創全球首例
在兩次大戰期間，人類空戰主要透過機砲擊落對手，美國在二戰後因而開始研發飛彈取代機砲作為空戰新武器。響尾蛇飛彈以紅外線導引方式追蹤發動機產生的熱源，類似蛇類靠著身上的紅外線感覺器官找尋獵物而得名響。尾蛇飛彈1950年代初期研發，1953年9月試射成功，1956年進入美軍服役，但是韓戰在1953年7月已經簽署停戰協議，所以沒有機會在朝鮮戰場做實戰驗證。反而是美軍提供的AIM-9B響尾蛇飛彈在台海空戰中派上用場。
AIM-9B屬於第一代響尾蛇飛彈，射程僅2公里。民國47年（1958年）8月23日傍晚6點30分，共軍對金門各島發動猛烈砲擊，爆發823砲戰。早在823砲戰前幾個星期，國軍就與共軍米格機爆發多次空戰，美國因而秘密軍援剛服役的AIM-9B響尾蛇飛彈，部署於新竹基地第11大隊，當時20架F-86F軍刀機經過改裝，每架能夠掛載2枚響尾蛇飛彈。
1958年924溫州灣空戰中，新竹基地第11大隊第44中隊長李叔元中校發射AIM-9B響尾蛇飛彈擊落敵機，首創空戰史上飛彈擊落敵機記錄。當年國軍宣稱擊落共軍9架殲五（中國大陸版MiG-17）戰機，共軍方面則稱有4架軍機遭擊落。