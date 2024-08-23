台南市長初選開戰？謝龍介爆陳亭妃孤軍奮鬥：這2人不跟她同框

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距離2026年九合一選舉雖然還有2年多時間，但民進黨立委陳亭妃以最高票當選中執委，可能會與總統賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲對決，民進黨內台南市長初選悄然開打。國民黨立委謝龍介爆料，自己和3名民進黨立委到麻豆代天府，民進黨立委郭國文、林俊憲都不跟陳亭妃同框。謝龍介22日在節目《國民大會》爆料，自己2個月前和郭國文、林俊憲、陳亭妃3個立委到麻豆代天府，早上6點開始要遊街，只有兩部吉普車，郭國文直接跟廟方說，他不跟陳亭妃同車，林俊憲也不跟陳亭妃同車。後來廟方就問謝龍介「可以跟陳亭妃同車嗎？」謝龍介則表示無所謂、生冷不忌。謝龍介說，南部人很單純，同框好像就是挺他的意思，因此郭國文和林俊憲就盡量避免跟陳亭妃同框，現在拚台南市長初選，陳亭妃就變成孤軍奮鬥。謝龍介指出，2010年台南市跟台南縣合併以後，陳亭妃力挺許添財，當時他們打賴清德打得很兇，賴清德一路走來，確實對陳亭妃極度不滿意，所以賴清德是不願意讓他們當選，而非要挺誰。