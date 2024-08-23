被柯震東逼哭！王淨遭酸「沒在挑劇本」深夜吐心聲：我很喜歡演戲

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▲王淨（左）和柯震東（右）因戲結緣，兩人拍攝電影《月老》成為好友。（圖／柯震東IG）

▲柯震東寫下長文鼓勵王淨，希望她不要理會沒有建設性的酸言酸語。（圖／Threads）

▲王淨被柯震東的安慰感動，貼出一連串哭臉表情符號。（圖／Threads）

▲王淨曾在北影勇奪影后，演技備受肯定。（圖／資料照）

女星王淨人紅是非多，因為拍攝不少熱門戲劇作品，竟遭網友質疑：「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」對此，王淨也正面回應「有耶」。在受到好友柯震東的鼓勵後，今（23）日凌晨王淨也公開訴說自己心聲：「我很喜歡演戲，但更愛大家，很愛很愛，也會因此想要更好」，並附上一連串的哭臉符號，不難看出酸民對她造成的打擊，讓粉絲看了超心疼。由陳柏霖、張榕容、王淨主演的電影《鬼才之道》在8月7日上映，王淨勤跑電影宣傳還一度當場落淚。而昨日上線的Netflix新劇《正港分局》也由王淨主演，讓王淨曝光度頗高，也被網友狠酸：「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」針對質疑，王淨正面回應2個字「有耶」，態度相當樂觀。好友柯震東見狀也發聲力挺王淨：「淨寶真的很棒！應該說就是因為她很會挑劇本又都是挑選了有進入大眾視野的戲才會有了所謂每部都是王淨的感覺！」柯震東鼓勵王淨不要管那些沒有建設性的酸言酸語，「繼續當最好的妳」，讓王淨看了相當感動。王淨也疑似被柯震東逼哭，今日凌晨貼出一連串哭臉的表情符號回應柯震東「你幹嘛這樣喇吼」。被罵不挑劇本，王淨也直球的說：「我很喜歡演戲，但更愛大家，很愛很愛，也會因此想要更好（雖然最近的口頭禪是你不用成為一個特別的孩子也沒有關係的），因為擁有好多愛所以今天的我是開心的我，每天的我都是開心的我，謝謝柯寶、謝謝便當，我會乖乖聽你們的話的！」事實上，今年才26歲的王淨不只外型出眾，演技也是頗受好評，她在2017年透過電影《癡情男子漢》出道後，接拍了不少口碑叫好又叫座的電視劇、電影，包含《鬥魚》、《返校》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》等，王淨更憑《返校》獲頒第22屆台北電影節最佳女主角獎，實力備受肯定。