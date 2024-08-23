「法官」Aaron Judge連3場開轟！本季48支全壘打　洋基6:0守護者

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▲紐約洋基當家重砲「法官」Aaron Judge延續昨天的好手感，本場比賽再度開轟。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基今（23）日對上克里夫蘭守護者，洋基先發投手Gerrit Cole繳出6局無失分僅被敲1安好投，「法官」Aaron Judge在4局下半敲出本季第48轟，連三天有開轟表現，終場洋基就以6:0擊敗守護者，洋基此役在4局下靠著Judge的陽春砲取得1:0領先，5局下Austin Wells高飛犧牲打送回一分，隨後Giancarlo Stanton掃出一發3分砲，5局打完洋基5:0領先守護者，8局下Ben Rice高飛犧牲打，洋基再下一城，守護者打線此戰被洋基投手群徹底封鎖，全場僅擊出1支安打，打線熄火的狀態下，終場就以0:6不敵洋基。Judge在過去99場比賽打擊率高達3成79，敲出132支安打、24支二壘安打、44轟以及105分打點，成為大聯盟史上第一位在單季99場比賽中繳出至少3成75打擊率，44轟的球員。