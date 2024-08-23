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「法官」Aaron Judge連3場開轟！本季48支全壘打　洋基6:0守護者

記者吳政紘/綜合報導

▲Aaron Judge在本場比賽敲出個人本季第48轟，表現驚人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Aaron Judge在本場比賽敲出個人本季第48轟，表現驚人。（圖／美聯社／達志影像）
紐約洋基今（23）日對上克里夫蘭守護者，洋基先發投手Gerrit Cole繳出6局無失分僅被敲1安好投，「法官」Aaron Judge在4局下半敲出本季第48轟，連三天有開轟表現，終場洋基就以6:0擊敗守護者，Judge目前生涯總出賽數為961場共敲出305轟，生涯前1000場比賽比其他球員還多出26轟，此外，Judge在過去99場比賽打擊率高達3成79，敲出132支安打、24支二壘安打、44轟以及105分打點，成為大聯盟史上第一位在單季99場比賽中繳出至少3成75打擊率，44轟的球員。

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洋基此役在4局下靠著Judge的陽春砲取得1:0領先，5局下Austin Wells高飛犧牲打送回一分，隨後Giancarlo Stanton掃出一發3分砲，5局打完洋基5:0領先守護者，8局下Ben Rice高飛犧牲打，洋基再下一城，守護者打線此戰被洋基投手群徹底封鎖，全場僅擊出1支安打，打線熄火的狀態下，終場就以0:6不敵洋基。

Cole繳出6局無失分僅被敲1安好投，拿下本季第5勝同時也是生涯第150勝，成為Justin Verlander、Max Scherzer、Clayton Kershaw外，第四位生涯拿下150勝的現役選手。

Judge在過去99場比賽打擊率高達3成79，敲出132支安打、24支二壘安打、44轟以及105分打點，成為大聯盟史上第一位在單季99場比賽中繳出至少3成75打擊率，44轟的球員。

對於自己的狀態，Judge在賽後表示：「我只是想做同樣的事情，保持一致，重複我的揮棒。我盡量不去想太多，我試著持續上壘，如果是隊友在壘上，那就是把他們送回來。」

▲紐約洋基今（22）日續在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，當家重砲「法官」Aaron Judge延續昨天的好手感，本場比賽再度開轟，而且還上演單場雙響砲，本季第46、47轟同場出爐，率洋基終場以8：1輕取守護者，順利收下2連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基當家重砲「法官」Aaron Judge延續昨天的好手感，本場比賽再度開轟。（圖／美聯社／達志影像）

Aaron Judge單場雙響砲！連2戰攜手Soto開轟　洋基8：1輕取守護者

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