「大家就愛李四川這味」　黃暐瀚爆：馬英九來電還被反問這句

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TVBS最新民調顯示，在藍綠白三方競選的情況下，若國民黨推派台北市副市長李四川參選新北市長，對上民進黨新北立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌，李四川獲40％支持度最高。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，李四川是工程人出身，要求家人別開家門，不接陌生電話，杜絕關說的可能，就連前總統馬英九致電，還被反問「你哪位？」黃暐瀚21日在節目《57爆新聞》指出，李四川自稱是「拿鐵鎚的工程人」，大家就愛這一味，不僅每次出來都笑笑的，還有能力把大巨蛋弄好，路平、燈亮、水溝通，且他自己從不談選舉，可民調卻這麼高，就是因為大家覺得他的工程專業很厲害，市民也因此期待他當市長。黃暐瀚直言，全台灣沒人比李四川更知道怎麼當副市長，他是直轄市副市長專業戶，全台別無分號。黃暐瀚也說，有人偷偷送水果、送禮物關說，是做工程的人最怕的事，李四川多年來都乾乾淨淨，還和家人說「有人按電鈴不要開門」、「電話響了不要接」，自己曾忘記帶鑰匙按門鈴，卻被兒子拒之門外；他的老婆接到馬英九來電，竟還反問「你哪位」，這並非神話，而是因為李四川個性就是如此。