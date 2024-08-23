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《如懿傳》周迅50歲超仙近況曝光　網批「這件事」評價超兩極

記者許芷芸／綜合報導

▲大陸女星周迅出道多年，演出過許多部膾炙人口的戲劇作品，憑藉《如懿傳》中精湛演技在觀眾心中留下深刻印象。近期出席活動時超仙狀態登上了熱搜，不過卻挨酸「熱搜買得很明顯」。（圖／微博）
▲大陸女星周迅出道多年，演出過許多部膾炙人口的戲劇作品，憑藉《如懿傳》中精湛演技在觀眾心中留下深刻印象。近期出席活動時超仙狀態登上了熱搜，不過卻挨酸「熱搜買得很明顯」。（圖／微博）
大陸女星周迅出道多年，演出許多部膾炙人口的戲劇作品，在古裝劇《如懿傳》中的精湛演技備受外界肯定，而她近日身穿絕美禮服現身活動時的畫面火速登上微博熱搜第一，不過卻有人見狀後吐槽「熱搜買得很明顯」引起熱議。

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周迅50歲絕美狀態衝熱搜　遭批「買得真明顯」

有粉絲在微博上曬出周迅出席活動的側拍照，畫面中可見周迅以一身絕美長禮服登場，一舉一動都十分優雅，禮服的上身設計凸顯出周迅纖細的身形，裙襬則點綴著細閃亮片。而值得注意的是，即將滿50歲的周迅，不論體態還是膚況都保養得宜，臉上幾乎看不出歲月留下的痕跡。

貼文曝光後立刻吸引不少人留言稱讚：「讓人羨慕的身材，真的好美」、「周迅看起來一點都不像50歲的女人」、「感覺周迅沒有以前那麼乾瘦了，現在這樣蠻好」、「周迅，50歲正是迷死人的年紀」，然而其中卻人質疑「熱搜買得很明顯」，而該留言底下也吸引了許多人點讚附和，不過沒多久後該則評論就被刪除了，目前已經看不到任何負評。

▲周迅以一身長禮服出席活動現場，只見她臉蛋、身材保養得宜，完全看不出即將滿50歲。（圖／微博）
▲周迅以一身長禮服出席活動現場，只見她臉蛋、身材保養得宜，完全看不出即將滿50歲。（圖／微博）
《如懿傳》遭群嘲　周迅演技再被批　

大陸女星周迅出演過多部經典戲劇，其中代表作品之一《如懿傳》，當年播出後更是引發話題。不過今年初開始大陸博主間突然掀起一陣吐嘲《如懿傳》的風潮，時隔6年多周迅的演技被挖出來批評，就連她前陣子憑藉《不完美受害人》榮獲上海電視節白玉蘭獎最佳女主角獎時也遭質疑，輿論風向開始變得很不友善。

▲影后周迅在《不完美受害人》中飾律師面臨職業挑戰。（圖／iQIYI提供）
▲影后周迅在《不完美受害人》中飾律師面臨職業挑戰。（圖／iQIYI提供）
▲ 周迅在《如懿傳》飾演15 歲倔強又真性情的嫻妃如懿，大齡演出少女慘遭粉絲吐槽。（圖／中天娛樂台）
▲ 周迅在《如懿傳》飾演15歲倔強又真性情的嫻妃如懿，大齡演出少女慘遭粉絲吐槽。（圖／中天娛樂台）

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