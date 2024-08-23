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《正港分局》又有王淨被酸不挑劇本！柯震東力挺：驕傲她被看到煩

記者林奕如／綜合報導

▲王淨（右）又有新戲《正港分局》，被酸每一部都有她不挑劇本，柯震東跳出力挺：「被大家看到煩的能力感到驕傲。」（圖／正港分局IG）
▲王淨（右）又有新戲《正港分局》，被酸每一部都有她不挑劇本，柯震東跳出力挺：「被大家看到煩的能力感到驕傲。」（圖／正港分局IG）
王淨是台灣新生代大勢女星，影視作品多產，目前《鬼才之道》熱映，同時《正港分局》也上線，卻被酸不挑劇本，每一部都有她，她走心回應「有耶」，被許多人安慰她還發出「哭了」圖案，心情受到影響。柯震東跳出來力挺，「就是因為她很會挑劇本，又都是挑選了有進入大眾視野的戲，才會有了所謂每部都是王淨的感覺！」

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王淨作品多元，憑藉電影《返校》受到關注，接著參演多部熱門電影《瀑布》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》等，是許多片商的第一女主角。影集部分，《正港分局》在昨（22）日上線，打開平台又出現她，因此被酸沒挑劇本，該劇評價也在PTT引起討論。

▲《正港分局》又有王淨被酸不挑劇本！柯震東跳出力挺她才是會選本。（圖／翻攝Threads）
▲王淨被酸不挑劇本，柯震東跳出力挺她才是會選本。（圖／翻攝Threads）
柯震東力挺王淨很會挑劇本，發文：「像我自己每部也都自己挑選，我也對每一部我選的戲成品感到驕傲！我其實每年都至少有一兩部電影作品，但或許有些沒走進大眾視野，所以沒有都是柯震東的感覺，這點要說王淨不挑劇本嗎？不！應該是幸運她的能力造就了現在這個景象。」他替王淨被大家看到煩的能力感到驕傲。

柯震東也以自己主演電影《再見瓦城》舉例，「我真的很驕傲，但它在台灣票房就是只有八百萬台幣，全台灣看過的人可能不到人口5%。票房的失敗，當年我是一直認為都是我的錯，但是八年後回看過去，我想都是命運的安排，為了一部戲花一年改變自己真的很爽！」他鼓勵王淨，在每一部戲都為自己努力了，不用管那些沒建設性的酸言酸語，「繼續當最好的妳。」

▲影集《正港分局》除了集結原先電影中的原班人馬許光漢（右）、王淨（左）、馬念先、陳彥佐、林鶴軒等人，還加入了節目《木曜四超玩》的成員們驚喜演出。（圖／正港分局IG）
▲王淨（左）和許光漢（右）主演《正港分局》昨首播。（圖／正港分局IG）

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