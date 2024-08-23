《正港分局》又有王淨被酸不挑劇本！柯震東力挺：驕傲她被看到煩

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王淨被酸不挑劇本，柯震東跳出力挺她才是會選本。（圖／翻攝Threads）

▲王淨（左）和許光漢（右）主演《正港分局》昨首播。（圖／正港分局IG）

王淨是台灣新生代大勢女星，影視作品多產，目前《鬼才之道》熱映，同時《正港分局》也上線，卻被酸不挑劇本，每一部都有她，她走心回應「有耶」，被許多人安慰她還發出「哭了」圖案，心情受到影響。柯震東跳出來力挺，「就是因為她很會挑劇本，又都是挑選了有進入大眾視野的戲，才會有了所謂每部都是王淨的感覺！」王淨作品多元，憑藉電影《返校》受到關注，接著參演多部熱門電影《瀑布》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》等，是許多片商的第一女主角。影集部分，《正港分局》在昨（22）日上線，打開平台又出現她，因此被酸沒挑劇本，該劇評價也在PTT引起討論。柯震東力挺王淨很會挑劇本，發文：「像我自己每部也都自己挑選，我也對每一部我選的戲成品感到驕傲！我其實每年都至少有一兩部電影作品，但或許有些沒走進大眾視野，所以沒有都是柯震東的感覺，這點要說王淨不挑劇本嗎？不！應該是幸運她的能力造就了現在這個景象。」他替王淨被大家看到煩的能力感到驕傲。柯震東也以自己主演電影《再見瓦城》舉例，「我真的很驕傲，但它在台灣票房就是只有八百萬台幣，全台灣看過的人可能不到人口5%。票房的失敗，當年我是一直認為都是我的錯，但是八年後回看過去，我想都是命運的安排，為了一部戲花一年改變自己真的很爽！」他鼓勵王淨，在每一部戲都為自己努力了，不用管那些沒建設性的酸言酸語，「繼續當最好的妳。」