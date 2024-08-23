上任首度來金門！賴清德主持823砲戰祭典　要凸顯威權主義威脅

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▲官兵到陣亡將士的墓碑前獻花，氣氛莊嚴。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.23）

適逢823戰役66週年紀念日，總統賴清德今（23）日特別跨海主持追思祭悼典禮，而這也是他上任以來，首度來度金門。據悉，此次談話主軸將談論威權主義擴張對台海安全造成的威脅，並從八二三先烈精神出發，同時隱含「勇敢」、「團結」、「傳承」三元素。賴清德一早就出發，抵達金門後，先在金門尚義君機場聽取國防部簡報，隨即前往太武山公墓主持追思祭悼典禮，包括於忠烈祠進行公祭典禮、千人塚進行獻花儀式，同時向參戰官兵及遺族致意，隨後再前往金門海印寺參拜祈福，中午則將與參戰官兵及遺族午宴。賴清德並在金門縣縣長陳福海、金門縣議會副議長歐陽儀雄、國防部長顧立雄、陸軍司令鍾樹明、金防部指揮官李定中、八二三戰役戰友總會理事長連城珍、黃文遠，以及勵進會理事長李火炎等人陪同出席。據指出，金門是捍衛台灣民主自由的前線，66年前的八二三戰役，更是屬於台、澎、金、馬全體國人的共同記憶，從基層士兵、指揮將官到在地人民，不分族群團結一致，守住金門、守住台灣，因此賴清德選在八二三戰役勝利66週年當日來到金門，親自主持追悼儀式、慰問參戰官兵與遺族，這同時也是賴清德上任後首次赴金門，意義相當重大。據悉，賴清德今赴金門，談話主軸將談論威權主義擴張對台海安全造成的威脅，並從八二三先烈精神出發，隱含「勇敢」、「團結」、「傳承」三元素。談話主軸將聚焦三方向，第一，落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力、與民主國家加強夥伴關係，以維護區域和平穩定；第二， 兩岸必須共同肩負台海和平穩定責任，真正為兩岸人民帶來福祉。第三，當年參戰官兵以人民福祉為考量、以民主永續為目標，英勇奮戰、成功守住金門，這份精神必須傳承下去，團結台澎金馬，捍衛國家主權，確保和平與繁榮。