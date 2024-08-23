台中9月大男嬰猝死！醫護驚見「渾身瘀青」　生父坦承：有動手打

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▲男嬰生父廖姓男子，於應訊時向警方坦承，這2天因兒子哭鬧一時失控有動手，被警方依法移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

22日傍晚，台中市東區一名9月大男嬰，於家中突然失去生命跡象，送醫搶救不治，男嬰母親起初聲稱，疑似因趴睡導致窒息，但搶救過程中，院方發現，男嬰身上有多處瘀青傷痕，懷疑男嬰遭虐，因此依規定通報相關單位介入調查，今（23日），檢方將相驗遺體釐清死因，詳細案情還需進一步調查。據了解，男嬰因無生命跡象被送往中國附醫搶救，但最後仍宣告不治，醫護人員發現，男嬰身上有多處瘀青、疑似受虐，隨即通報相關單位。據查，男嬰父母已離異，由生母、23歲甘姓女子照護，甘女供稱，發現男嬰面部朝下，查看時已無生命跡象，懷疑因趴睡導致窒息。而生父27歲廖姓男子，於應訊時向警方坦承，這2天因兒子哭鬧一時失控有動手，但死因還要再釐清，檢方將相驗遺體追查，全案朝傷害致死罪嫌偵辦中。對此，台中市政府社會局表示，家防中心接獲通報，即刻派遣社工前往醫院了解，並陪同家屬製做筆錄。本案已啟動司法調查，由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查。社會局指出，男嬰家庭是其他縣市政府服務中的個案，小孩平時跟媽媽住在其他縣市，本週一起回台中的爸爸家暫住。男嬰確切死因有待解剖相驗，男嬰姊姊目前由其他親屬照顧。