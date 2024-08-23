賈永婕接任台北101董事長！超狂學歷被翻出　甜喊老公很支持

河北彩伽台灣見面會要23800！互動必須抽籤　PTT怒喊：別慣壞女優

記者吳昕蓓／綜合報導

▲河北彩伽（原河北彩花）將在9月29日來台舉辦粉絲見面會，其中VVIP票價高達2萬3800元，和女神互動還必須抽籤，消息立刻在PTT掀起熱烈討論，讓網友忍不住直呼，「不要再慣壞這些女優了好嗎？」（圖／河北彩伽IG）
▲河北彩伽（原河北彩花）將在9月29日來台舉辦粉絲見面會，其中VVIP票價高達2萬3800元，和女神互動還必須抽籤，消息立刻在PTT掀起熱烈討論，讓網友忍不住直呼，「不要再慣壞這些女優了好嗎？」（圖／河北彩伽IG）
25歲日本AV女優河北彩伽（原河北彩花）擁有天使臉孔、魔鬼身材，被封「三上悠亞接班人」，在台灣擁有超高人氣，近來她宣布將在9月29日來台舉辦粉絲見面會，票券將於明（24）日開賣，其中VVIP票價高達2萬3800元，和女神互動還必須抽籤，消息立刻在PTT掀起熱烈討論，讓網友忍不住直呼，「不要再慣壞這些女優了好嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲河北彩伽的新藝名，引起網友熱議。（圖／河北彩伽IG）
▲AV女優河北彩伽（原河北彩花）擁有天使臉孔、魔鬼身材，被封「三上悠亞接班人」。（圖／河北彩伽IG）
河北彩伽台灣見面會遭轟斂財　最高票價2萬4不一定能互動

有網友在PTT以「河北彩伽見面會收費2萬4是斂財嗎？」為題發文，提到幾種票券類型，銅卡1200元、銀卡3600元、金卡8800元、VVIP票2萬3800元，且還只限量18名，福利包含共進餐敘、獲得親筆簽名拍立得、2分鐘談心時間、專屬語音錄製，得到偶像河北彩伽滿滿的專屬寵愛感。

然而是否能夠和河北彩伽在台上互動，卻是透過抽籤決定，VVIP有40%的機率被選中，金卡則是30%、銀卡20%、銅卡則是10%。原PO無奈表示：「超扯，河北雖然美若天仙，但是見面會一張票$23800是在哈囉？比韓團女團還貴，然後也不能親親抱抱，有沒有到底有多少火山孝子真的回去買VIP席的八卦？」

▲（圖／河北彩伽IG）
▲河北彩伽見面會的票價驚人。（圖／河北彩伽IG）
▲河北彩伽粉絲見面會將在9月29日於TICC登場。（圖／圖勁維肯創意）
▲河北彩伽粉絲見面會將在9月29日於TICC登場。（圖／勁維肯創意）
台灣粉絲群起激憤　怒轟：把人當盤子

原PO最後氣喊：「不要再慣壞這些女優了好嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議，不少人紛紛直呼，「8800才能合照好像有點偏貴？」、「這種敲竹槓的主辦不能支持，盤子歪風」、「都VVIP了還要賭機率，還不到50」、「這價格是把台灣人當盤子吧」、「天使萌上次台北見面會也開一個很牛逼的價」、「花23800跟一堆男的吃飯。」

「TRE成人展」超香名單出爐！SS級女優河北彩伽、新有菜都會來

《如懿傳》周迅50歲超仙近況曝光　網批「這件事」評價超兩極

李雅英燦笑一字「蛤」回應超台味！網狂敲碗李珠珢快來台灣發展

20歲李珠珢私下穿搭超清純！被爆「來台發展」表情1變化嗨翻粉絲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載