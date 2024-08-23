河北彩伽台灣見面會要23800！互動必須抽籤　PTT怒喊：別慣壞女優

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▲AV女優河北彩伽（原河北彩花）擁有天使臉孔、魔鬼身材，被封「三上悠亞接班人」。（圖／河北彩伽IG）

▲河北彩伽見面會的票價驚人。（圖／河北彩伽IG）

▲河北彩伽粉絲見面會將在9月29日於TICC登場。（圖／勁維肯創意）

25歲日本AV女優河北彩伽（原河北彩花）擁有天使臉孔、魔鬼身材，被封「三上悠亞接班人」，在台灣擁有超高人氣，近來她宣布將在9月29日來台舉辦粉絲見面會，票券將於明（24）日開賣，其中VVIP票價高達2萬3800元，和女神互動還必須抽籤，消息立刻在PTT掀起熱烈討論，讓網友忍不住直呼，「不要再慣壞這些女優了好嗎？」有網友在PTT以「河北彩伽見面會收費2萬4是斂財嗎？」為題發文，提到幾種票券類型，銅卡1200元、銀卡3600元、金卡8800元、VVIP票2萬3800元，且還只限量18名，福利包含共進餐敘、獲得親筆簽名拍立得、2分鐘談心時間、專屬語音錄製，得到偶像河北彩伽滿滿的專屬寵愛感。然而是否能夠和河北彩伽在台上互動，卻是透過抽籤決定，VVIP有40%的機率被選中，金卡則是30%、銀卡20%、銅卡則是10%。原PO無奈表示：「超扯，河北雖然美若天仙，但是見面會一張票$23800是在哈囉？比韓團女團還貴，然後也不能親親抱抱，有沒有到底有多少火山孝子真的回去買VIP席的八卦？」原PO最後氣喊：「不要再慣壞這些女優了好嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議，不少人紛紛直呼，「8800才能合照好像有點偏貴？」、「這種敲竹槓的主辦不能支持，盤子歪風」、「都VVIP了還要賭機率，還不到50」、「這價格是把台灣人當盤子吧」、「天使萌上次台北見面會也開一個很牛逼的價」、「花23800跟一堆男的吃飯。」