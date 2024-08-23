民眾黨政治獻金疑雲　他見內帳少這金額驚呆：剛好豪宅頭期款

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民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅，隨後證實是為兒子結婚做準備。對此，臉書粉專「誰比朕更有力？」質疑，什麼狀況下，政治獻金銀行帳戶餘額會比收支結存金額少2700多萬元？並指出2700萬剛好就是1.2億豪宅首付款的金額數。「誰比朕更有力？」在臉書發文質疑，什麼狀況下，政治獻金銀行帳戶餘額會比收支結存金額少2700多萬元？一般狀況必須在「櫃存現金+應收款未入帳+已付款未結報+已付款少結報」的總和比帳戶餘額多2700多萬元時才有可能。而民眾黨從第一次記者會開始到21日的查帳記者會，一直著重在已付款未結報與已付款少結報的憑證上打轉，但如果是「櫃存現金+應收款未入帳」上出問題呢？「誰比朕更有力？」提及，還有一種狀況可以達成收支及帳戶平衡，那就是在差額調節表上提列呈報2700萬元失竊或火災燒掉了；另外，按照民眾黨提供監院申報系統後台資料，會計師端木正和陳姓助理在4月中就已經作更正（民眾黨稱將九筆沒有單據的支出灌在尼奧時樂木可等公司），「如果這樣灌入2000多萬後還有2700多萬的差額，那豈不代表這筆帳的實際支出與銀行帳戶餘額差額將高達四五千萬？」他也直呼「真巧，剛好就是一億兩千萬豪宅的首付款的金額數......」。