旅美棒球好手林家正鉤狀骨骨折！本季提前報銷　要打12強有難度

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▲中華隊捕手林家正，是第一位透過選秀進入美職的台灣球員。（圖／特派記者葉政勳攝 ）

旅美台灣捕手林家正，今年重返亞利桑那響尾蛇隊2A，不過他昨天才繳出雙安好表現，昨而目前球隊安排盡速返回鳳凰城，預計在球隊醫師診斷後最快下週能夠開刀清除碎骨。林家正粉絲團也表示，「幸運的是，鉤狀骨骨折一般而言是棒球場上常見的非結構性傷勢，通常在術後幾週便能重返球場。一切順利的清況下，希望盡快復原，能夠在今年的最後兩個月有比賽機會回到場上，爲了明年在美國職棒的下一份合約努力。」林家正出生在台灣，高中赴美留學，也在亞利桑那大學就讀，2016年美國職棒選秀西雅圖水手隊，以第十六輪選擇他加盟，他也是首位台灣出生選手在大聯盟選秀獲選球員，不過當時他選擇持續就讀大學，2019年亞利桑那響尾蛇隊再度選擇他，他也欣然同意，是首位透過選秀加入美國職棒的台灣球員。