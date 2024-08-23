旅美棒球好手林家正鉤狀骨骨折！本季提前報銷　要打12強有難度

旅美台灣捕手林家正，今年重返亞利桑那響尾蛇隊2A，不過他昨天才繳出雙安好表現，昨（22）日卻在比賽中2局上場打擊時，揮棒太過用力造成左手掌鉤狀骨骨折，醫師評估最快下周開刀，不過確定今年2A球季提前報銷。未來是否影響12強賽事，還要看復健狀況。林家正去年代表中華隊打杭州亞運，也是球隊倚賴的捕手，這次12強也很有機會再度披上中華隊戰袍。
林家正骨折 提前結束球季
林家正粉絲團指出，「他在美國時間8月21日，週三比賽2局下半，第二次打擊時，其中一顆形成界外球的揮擊造成左手掌鉤狀骨骨折。在2A球季僅剩不到一個月之下，目前確定今年2A球季將帶著超過四成的打擊率、超過1的OPS提前結束。」而目前球隊安排盡速返回鳳凰城，預計在球隊醫師診斷後最快下週能夠開刀清除碎骨。
林家正粉絲團也表示，「幸運的是，鉤狀骨骨折一般而言是棒球場上常見的非結構性傷勢，通常在術後幾週便能重返球場。一切順利的清況下，希望盡快復原，能夠在今年的最後兩個月有比賽機會回到場上，爲了明年在美國職棒的下一份合約努力。」
林家正是否會影響參加年底12強賽事目前不得而知，不過鉤狀骨開刀後，他也要找機會復原，若是林家正有機會趕上11月復出，或許有機會參與中華隊賽事。
林家正出生在台灣，高中赴美留學，也在亞利桑那大學就讀，2016年美國職棒選秀西雅圖水手隊，以第十六輪選擇他加盟，他也是首位台灣出生選手在大聯盟選秀獲選球員，不過當時他選擇持續就讀大學，2019年亞利桑那響尾蛇隊再度選擇他，他也欣然同意，是首位透過選秀加入美國職棒的台灣球員。
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林家正粉絲團指出，「他在美國時間8月21日，週三比賽2局下半，第二次打擊時，其中一顆形成界外球的揮擊造成左手掌鉤狀骨骨折。在2A球季僅剩不到一個月之下，目前確定今年2A球季將帶著超過四成的打擊率、超過1的OPS提前結束。」而目前球隊安排盡速返回鳳凰城，預計在球隊醫師診斷後最快下週能夠開刀清除碎骨。
林家正粉絲團也表示，「幸運的是，鉤狀骨骨折一般而言是棒球場上常見的非結構性傷勢，通常在術後幾週便能重返球場。一切順利的清況下，希望盡快復原，能夠在今年的最後兩個月有比賽機會回到場上，爲了明年在美國職棒的下一份合約努力。」
林家正是否會影響參加年底12強賽事目前不得而知，不過鉤狀骨開刀後，他也要找機會復原，若是林家正有機會趕上11月復出，或許有機會參與中華隊賽事。
林家正出生在台灣，高中赴美留學，也在亞利桑那大學就讀，2016年美國職棒選秀西雅圖水手隊，以第十六輪選擇他加盟，他也是首位台灣出生選手在大聯盟選秀獲選球員，不過當時他選擇持續就讀大學，2019年亞利桑那響尾蛇隊再度選擇他，他也欣然同意，是首位透過選秀加入美國職棒的台灣球員。