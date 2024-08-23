《正港分局》不放過台灣人！影迷看完傻爆眼　坤達形象離譜大走鐘

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▲許光漢（左）這一次在《正港分局》中恥度再升級，更加強吳明翰鋼鐵直男的氣質，而王淨（右）則是個性固執的分局小隊長，兩人在劇中激盪火花。（圖／正港分局IG）

▲坤達在《正港分局》當中飾演一名外送員，且是地下偶像的應援會會長，從型男被打造成油頭宅男，讓不少觀眾超傻眼。（圖/Netflix提供）

▲《正港分局》上線，警察局由王淨（右二）、Lulu黃路梓茵（右一）、許光漢（左二）、黃奇斌（左一）、小花（中）合體辦案。（圖／Netflix提供）

由電影《關於我和鬼變成家人的那件事》延續的影集《正港分局》日前正式上線，由許光漢、王淨、林鶴軒、馬念先等原班人馬出演，加上許光漢最近剛好入伍當兵，才剛開播就立刻掀起影迷熱烈的討論。不過有許多人在第一時間看完之後傻眼表示：「劇組真的不放過台灣人....滿滿的諧音梗」、「坤達在裡面的形象我真的要瘋掉，走鐘的太離譜了，好敬業。」Netflix日前上線《正港分局》第一季6集的內容，立刻在「Threads」掀起廣大討論，許多影迷貼文表示：貼文曝光後，許多人都表示、「超級好笑的一部戲劇，一天就追完六集了」、「最震撼的還是坤達願意演那個宅男....我只有滿滿的尊敬。」而在《正港分局》的影集當中，確實如影迷所說運用了許多在時下常聽到的「諧音梗」以及「簡語」，但最讓人意外的還是身為男團偶像的坤達，在劇中飾演外送員「謝正達」，坤達也在日前出席首映會時先表示：「很開心今天來幫《正港分局》站台」，，再由「正港分局」內一群不靠譜的員警慢慢破案，除了許光漢、王淨、馬念先等原班人馬回歸之外，《正港分局》打破現在市場上現有的題材，開創全新的嫌疑犯罪喜劇，8月22日起已經可以在Netflix上收看，有興趣的觀眾千萬不要錯過這部2024下半年的好劇哦！