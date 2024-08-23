《正港分局》不放過台灣人！影迷看完傻爆眼　坤達形象離譜大走鐘

由電影《關於我和鬼變成家人的那件事》延續的影集《正港分局》日前正式上線，由許光漢、王淨、林鶴軒、馬念先等原班人馬出演，加上許光漢最近剛好入伍當兵，才剛開播就立刻掀起影迷熱烈的討論。不過有許多人在第一時間看完之後傻眼表示：「劇組真的不放過台灣人....滿滿的諧音梗」、「坤達在裡面的形象我真的要瘋掉，走鐘的太離譜了，好敬業。」
Netflix日前上線《正港分局》第一季6集的內容，立刻在「Threads」掀起廣大討論，許多影迷貼文表示：「大家有發現劇中使用大量的諧音梗嗎....連殺人犯都在找錯別字，完全沒有要放過台灣人的意思」、「我看到第三集才發現坤達是那個外送員....那個外觀形象也走鐘的太離譜，接下這個角色要多敬業。」
貼文曝光後，許多人都表示「諧音梗真的超多....還有簡語勒！」、「許光漢的員警編號59487....正港分局統編是87879487真的瘋掉」、「後面還有見笑轉生氣台語直接說是『Gen登』，這部劇很台灣人」、「我真的是謝正達坐在偵訊室我才發現那是坤達演的」、「超級好笑的一部戲劇，一天就追完六集了」、「最震撼的還是坤達願意演那個宅男....我只有滿滿的尊敬。」
《正港分局》諧音梗、簡語超多！坤達「形象大走鐘」影迷傻眼
而在《正港分局》的影集當中，確實如影迷所說運用了許多在時下常聽到的「諧音梗」以及「簡語」，記者實際看完六集之後，認為這是為了讓劇中的情境，更讓台灣人融入其中，確實也達到這個效果。但最讓人意外的還是身為男團偶像的坤達，在劇中飾演外送員「謝正達」，同時又是地下偶像的應援會長的他，一臉油頭凌亂的宅男造型，實在跟螢光幕前的形象完全不同，對他來說應該真的是極大突破的挑戰。
坤達也在日前出席首映會時先表示：「很開心今天來幫《正港分局》站台」，而映後則回應「剛剛映前講大家都不相信，現在看完了我真的沒演吧！」連他自己本人都覺得在影集當中的形象跟造型，跟自己現實中落差太大。不過坤達也坦言：「演起來非常過癮，這個角色是很有趣的！」
《正港分局》亮點超多！客串人物、故事有趣
《正港分局》是以「成語連續殺人事件」當成懸案的主軸，再由「正港分局」內一群不靠譜的員警慢慢破案，除了許光漢、王淨、馬念先等原班人馬回歸之外，這次《木曜四超玩》的成員包括邰智源、坤達、KID、阿部瑪莉亞、泱泱、溫妮全員上陣演出，邰智源的演技功力一流，傳神演出殺人魔的恐怖及冷血。
除此之外，包括歌手黃宣、黃奇斌、主持人Lulu黃路梓茵、知名演員楊祐寧、鍾欣凌、大鶴等人都有出演，都為這部戲增添更多的亮點！《正港分局》打破現在市場上現有的題材，開創全新的嫌疑犯罪喜劇，8月22日起已經可以在Netflix上收看，有興趣的觀眾千萬不要錯過這部2024下半年的好劇哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，許多人都表示「諧音梗真的超多....還有簡語勒！」、「許光漢的員警編號59487....正港分局統編是87879487真的瘋掉」、「後面還有見笑轉生氣台語直接說是『Gen登』，這部劇很台灣人」、「我真的是謝正達坐在偵訊室我才發現那是坤達演的」、「超級好笑的一部戲劇，一天就追完六集了」、「最震撼的還是坤達願意演那個宅男....我只有滿滿的尊敬。」
《正港分局》諧音梗、簡語超多！坤達「形象大走鐘」影迷傻眼
而在《正港分局》的影集當中，確實如影迷所說運用了許多在時下常聽到的「諧音梗」以及「簡語」，記者實際看完六集之後，認為這是為了讓劇中的情境，更讓台灣人融入其中，確實也達到這個效果。但最讓人意外的還是身為男團偶像的坤達，在劇中飾演外送員「謝正達」，同時又是地下偶像的應援會長的他，一臉油頭凌亂的宅男造型，實在跟螢光幕前的形象完全不同，對他來說應該真的是極大突破的挑戰。
坤達也在日前出席首映會時先表示：「很開心今天來幫《正港分局》站台」，而映後則回應「剛剛映前講大家都不相信，現在看完了我真的沒演吧！」連他自己本人都覺得在影集當中的形象跟造型，跟自己現實中落差太大。不過坤達也坦言：「演起來非常過癮，這個角色是很有趣的！」
《正港分局》亮點超多！客串人物、故事有趣
《正港分局》是以「成語連續殺人事件」當成懸案的主軸，再由「正港分局」內一群不靠譜的員警慢慢破案，除了許光漢、王淨、馬念先等原班人馬回歸之外，這次《木曜四超玩》的成員包括邰智源、坤達、KID、阿部瑪莉亞、泱泱、溫妮全員上陣演出，邰智源的演技功力一流，傳神演出殺人魔的恐怖及冷血。
除此之外，包括歌手黃宣、黃奇斌、主持人Lulu黃路梓茵、知名演員楊祐寧、鍾欣凌、大鶴等人都有出演，都為這部戲增添更多的亮點！《正港分局》打破現在市場上現有的題材，開創全新的嫌疑犯罪喜劇，8月22日起已經可以在Netflix上收看，有興趣的觀眾千萬不要錯過這部2024下半年的好劇哦！