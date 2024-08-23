賴清德親赴金門主持823砲戰祭典　3大意義曝光：展現堅定捍衛台灣

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適逢823戰役66週年紀念日，總統賴清德今（23）日特別跨海主持追思祭悼典禮，而這也是他上任以來，首度來度金門。對此，黨政人士指出，此舉有三大意義，包含對金門防務的重視、展現堅定捍衛台灣的決心及向世界傳遞台灣對自我防衛和維護主權的堅定信念。賴清德一早先在金門尚義君機場聽取國防部簡報，隨即前往太武山公墓主持追思祭悼典禮，包括於忠烈祠進行公祭典禮、千人塚進行獻花儀式，同時向參戰官兵及遺族致意，隨後再前往金門海印寺參拜祈福，中午則將與參戰官兵及遺族午宴。針對賴清德首度主持追思祭悼典禮，黨政人士表示，此舉有三大意義，第一，對金門防務的重視。他指出，金門位於台灣國土最前線，是守護台灣自由民主第一線，其關鍵戰略位置至關重要，賴清德在823炮戰勝利66週年來到金門，透過紀念歷史事件，對外彰顯對金門防務的重視，對內訴求團結與鼓舞士氣。再來，展現堅定捍衛台灣的決心。黨政人士說，823戰役是當年台灣軍民共同抵抗中國軍事威脅的關鍵戰役，對比今時，中國的威權主義擴張同樣威脅台海和平穩定，賴清德親自主持悼祭典禮，感念當年823戰役烈士們的英勇奮戰，同時強調在當前兩岸情勢下，更應傳承、延續當年823烈士的精神，展現台灣堅定捍衛自由民主與主權安全的決心。最後，向世界傳遞台灣對自我防衛和維護主權的堅定信念。上述人士指出，面對中國灰色地帶侵擾手段層出不窮，金防部作為守護台灣自由民主第一線，同時也位於守護印太區域、台海和平前線，曾在金門服役的賴清德，以身為三軍統帥身份赴金門祭拜先烈、慰問參戰官兵與遺族等，此舉也是向國際社會傳遞台灣對自我防衛的堅定信念。