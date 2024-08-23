中國開放赴馬祖旅遊、金門將跟進　業者籲政府鬆綁禁團令促觀光

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中國8/22宣布開放福建赴馬祖旅遊陸客團，包含個人旅遊及團體旅遊，最長可停留15天。有旅遊業者透露，金門近期也有機會恢復開放，等於小三通再次開放，不論就金門或馬祖來說都是好消息，但因僅限離島未開放台灣本島，就全台觀光營收來說，還是希望儘速恢復兩岸觀光旅遊正常化，解除台灣赴中國旅遊禁團令。中國即日起開放福建省居民赴馬祖旅遊，持有福建省戶籍居民或居住證持有人即可申辦6個月1次有效赴馬祖個人旅遊簽證，或是團體旅遊簽證。簽證備註欄將會註明限直航赴馬祖，符合條件的赴台旅遊組團社領隊，可申辦最長效期1年的多次有效赴馬祖團體旅遊簽證。此外，個人旅遊及團體旅遊最長可停留15天。對此，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，除了馬祖外，金門小三通有機會在近期成行，由於金門最大的境外旅客來源就是中國旅客，金門旅行業者也期望能儘速開放。不過，雖然開放旅遊對金門、馬祖來說是好消息，但目前只能到離島，不能到台灣本島旅遊，希望台灣政府能鬆綁中國旅客來台禁團令，促進兩岸觀光。此外，李奇嶽提到，目前台灣對中國旅遊實施橘色警戒，也會造成兩岸關係緊張，台灣旅行社不能組團到中國，也不能在網路上投放相關廣告，期望能夠解除台灣旅行業赴中國旅行禁團令，促進兩岸觀光正常化。