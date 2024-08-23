柯規蔣不隨！北市恢復2000元敬師獎勵金　綠議員：樂觀其成

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慶祝教師節，台北市教育局昨日宣布敬師獎勵金提高至新台幣2000元，預估有近3萬名正式及代理教師受惠。對此，台北市議員林延鳳今（23）日表示樂觀其成，但也呼籲應該重視北市教師缺額的問題。在柯文哲2016年擔任台北市長期間，宣布取消發放2000元敬師獎勵金，引發反彈後，在2020年訂定「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，明定發放600元等值商品禮券。台北市教育局昨日舉辦113年度敬師月啟動儀式，教育局長湯志民宣布，今年敬師獎勵金將從600元提高至2000元，正式、代理教師都能領。教育局指出，估有近3萬人可領取敬師獎勵金，符合資格者可依需求選擇誠品、京站百貨或四大超商等值禮券。林延鳳表示，過去柯文哲把北市敬師金從2000元砍到剩600元，「柯規蔣不隨」恢復發放，她是樂觀其成，這筆錢是對老師的一種尊重，但是目前台北教師缺額也非常的高，呼籲蔣市府應該要提出更多誘因吸引更多人才到北市學校任職，也確保兒童的學習品質跟環境，這才是長期應做的事。