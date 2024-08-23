轟戰狼夫婦越看越噁　資深小草曝退黨時間：去陳智菡辦公室翻桌

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，資深柯粉、護理師張喬瑜在事發後連日於臉書發文砲轟，自爆被民眾黨的危機處理氣哭至少3次，甚至怒槓「戰狼夫婦」陳智菡、許甫，批兩夫妻互相包庇，「越看越X，越看越噁心」，並於21日宣布退出民眾黨。張喬瑜22日再次發文，表示本週六（24日）上午11點要去黨中央親自送退黨書，然後順便到陳智菡跟許甫的辦公室翻桌。張喬瑜21日在臉書宣布，「不囉唆，我張喬瑜宣佈退出台灣民眾黨，做回中間選民。」她表示，「我張喬瑜深刻檢討，我知道我錯在哪了，錯就錯在我不該成為養大這群黨中央白共的推手，明明就是錯了還要硬拗，這樣的民眾黨不是我認同的了」。張喬瑜更將炮火對準陳智菡、許甫，批2人一直解釋自己沒錯，是在互相包庇，怒轟「越看越X，越看越噁心」。張喬瑜22日也在臉書提問，「請問現在民眾黨中央黨部的地址改到哪？還有請問陳智菡許甫夫妻的辦公室在哪？歡迎知道地址的人告訴我！」她表示，預計本週六上午11點要去黨中央親自送退黨書，然後順便到陳智菡跟許甫的辦公室翻桌。