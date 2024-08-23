獨行俠Kidd稱總冠軍賽沒有「離間計」！直言：Brown只是打得更好

NBA美國職籃達拉斯獨行俠隊總教練Jason Kidd，上賽季執教球隊有方，最終一路率領球隊勇闖至總冠軍賽，可惜獨行俠最終仍以總比數1：4不敵兵強馬壯的塞爾提克，也無緣捧起隊史第2座冠軍金盃。而Kidd當時在冠軍賽期間受訪時曾表示，他認為綠衫軍表現最好的是Jaylen Brown，而不是頭號球星Jayson Tatum，也一度受到外界討論，認為他是在採取「離間計」，不過稍早他則笑稱，「事實上並非如此。」
根據美國籃球媒體《Clutch Points》報導，獨行俠主帥Jason Kidd稍早接受採訪，談到自己在上個賽季的總冠軍賽上期間，受訪時曾表示Jaylen Brown是塞爾提克陣中最佳球員的言論。
Kidd稱沒有使用離間計 是媒體認為他在挑撥Tatum、Brown
Jason Kidd隨後則針對自己過去的這番言論作出澄清，他表示事實上他並沒有使用外界所說的「離間計」，Kidd說到：「有些人以為我在挑起紛爭，但他（Jaylen Brown）才剛贏得東區的MVP，之後他還贏得了總冠軍賽的MVP。我不知道我是否錯了，但眾所皆知，媒體有時候會把這看作是我在挑撥Jayson Tatum和Jaylen Brown之間的關係，其實並非是這樣的。」
直言因Brown打出最好籃球 才稱他表現更出色
「我只是評論了Jaylen Brown的表現很出色，Jrue Holiday也同意了，所以我並沒有挑起任何紛爭，只是Brown在正確的時間打出了最好的籃球，我就是這麼說的。有些人以為我是故意的，但事實上我並沒有，他確實在那個時候打得最好。」Jason Kidd如此說到。
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Kidd稱沒有使用離間計 是媒體認為他在挑撥Tatum、Brown
Jason Kidd隨後則針對自己過去的這番言論作出澄清，他表示事實上他並沒有使用外界所說的「離間計」，Kidd說到：「有些人以為我在挑起紛爭，但他（Jaylen Brown）才剛贏得東區的MVP，之後他還贏得了總冠軍賽的MVP。我不知道我是否錯了，但眾所皆知，媒體有時候會把這看作是我在挑撥Jayson Tatum和Jaylen Brown之間的關係，其實並非是這樣的。」
直言因Brown打出最好籃球 才稱他表現更出色
「我只是評論了Jaylen Brown的表現很出色，Jrue Holiday也同意了，所以我並沒有挑起任何紛爭，只是Brown在正確的時間打出了最好的籃球，我就是這麼說的。有些人以為我是故意的，但事實上我並沒有，他確實在那個時候打得最好。」Jason Kidd如此說到。