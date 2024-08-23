獨行俠Kidd稱總冠軍賽沒有「離間計」！直言：Brown只是打得更好

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NBA美國職籃達拉斯獨行俠隊總教練Jason Kidd，上賽季執教球隊有方，最終一路率領球隊勇闖至總冠軍賽，可惜獨行俠最終仍以總比數1：4不敵兵強馬壯的塞爾提克，也無緣捧起隊史第2座冠軍金盃。根據美國籃球媒體《Clutch Points》報導，獨行俠主帥Jason Kidd稍早接受採訪，談到自己在上個賽季的總冠軍賽上期間，Jason Kidd隨後則針對自己過去的這番言論作出澄清，他表示事實上他並沒有使用外界所說的「離間計」，Kidd說到：「有些人以為我在挑起紛爭，但他（Jaylen Brown）才剛贏得東區的MVP，之後他還贏得了總冠軍賽的MVP。「我只是評論了Jaylen Brown的表現很出色，Jrue Holiday也同意了，所以我並沒有挑起任何紛爭，」Jason Kidd如此說到。