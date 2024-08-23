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戰狼姐姐同時開戰藍綠！陳智菡嗆游淑慧　再點名林延鳳應該被罷免

記者何哲欣／台北報導

▲民眾黨團主任陳智菡出席柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會親上火線說明。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
▲民眾黨團主任陳智菡出席柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會親上火線說明。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳爭議，曾任競選總幹事的立委黃珊珊遭停權3年，位居高位的立院黨團總召陳智菡也被基層點名要檢討，陳智菡在臉書開砲回擊，先嗆國民黨台北市議員游淑慧，再點名民進黨台北市議員林延鳳造謠，揚言「這種議員該被罷免吧」。

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游淑慧說，柯文哲妻子陳佩琪去看房子，「懷疑」柯文哲家裡堆滿現金。陳智菡在臉書嗆，所以，所有現在正在看房、尋房的人，家裡都堆滿現金嗎？有沒有一種可能，人家是要用貸款的？或者，游議員買房子都是抱現金去的？

林延鳳說，除了民眾黨的金主陪看房之外，陳智菡也陪陳佩琪醫生看房。陳智菡嗆，「請問林議員，您是去市場買菜聽到的嗎？身為一個議員，正事不做道聽途說，隨意指控、開口就造謠是可以被選民允許的嗎？」

陳智菡說，真不巧，我就是北投區選民，我對本選區議員對選民子虛烏有的指控，表達強烈的抗議。議員好大，但是我不怕。



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