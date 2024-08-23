戰狼姐姐同時開戰藍綠！陳智菡嗆游淑慧　再點名林延鳳應該被罷免

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳爭議，曾任競選總幹事的立委黃珊珊遭停權3年，位居高位的立院黨團總召陳智菡也被基層點名要檢討，陳智菡在臉書開砲回擊，先嗆國民黨台北市議員游淑慧，再點名民進黨台北市議員林延鳳造謠，揚言「這種議員該被罷免吧」。
游淑慧說，柯文哲妻子陳佩琪去看房子，「懷疑」柯文哲家裡堆滿現金。陳智菡在臉書嗆，所以，所有現在正在看房、尋房的人，家裡都堆滿現金嗎？有沒有一種可能，人家是要用貸款的？或者，游議員買房子都是抱現金去的？
林延鳳說，除了民眾黨的金主陪看房之外，陳智菡也陪陳佩琪醫生看房。陳智菡嗆，「請問林議員，您是去市場買菜聽到的嗎？身為一個議員，正事不做道聽途說，隨意指控、開口就造謠是可以被選民允許的嗎？」
陳智菡說，真不巧，我就是北投區選民，我對本選區議員對選民子虛烏有的指控，表達強烈的抗議。議員好大，但是我不怕。
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林延鳳說，除了民眾黨的金主陪看房之外，陳智菡也陪陳佩琪醫生看房。陳智菡嗆，「請問林議員，您是去市場買菜聽到的嗎？身為一個議員，正事不做道聽途說，隨意指控、開口就造謠是可以被選民允許的嗎？」
陳智菡說，真不巧，我就是北投區選民，我對本選區議員對選民子虛烏有的指控，表達強烈的抗議。議員好大，但是我不怕。