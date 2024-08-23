日本公開賽／王子維迎戰奈良岡功大！可惜決勝盤遭逆轉無緣闖4強

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▲台灣「羽球王子」王子維今日面對日本好手奈良岡功大陷入苦戰，最終以13：21、21：19、16：21遭奈良岡擊敗，無緣挺進4強。（圖／美聯社／達志影像）

2024超級750系列日本羽球公開賽，台灣「羽球王子」王子維昨（22）日在8強戰上面對地主選手常山幹太，雙方上演一場驚心動魄的3盤大戰，最終王子維以20：22、21：11、21：19上演大逆轉，成功搶下勝利，也確定挺進男單8強。王子維昨日對上日本好手常山幹太，儘管首盤以20：22讓出，但他隨後很快找到自身應有節奏，在場上佔據主動權，第2盤反倒以21：11拿下，雙方進入到決勝第3盤。決勝盤上王子維開局仍是表現較為出色的一方，但常山幹太一路後來居上，並一度領先7分，但常山的體力至此也快要用盡，今日王子維則是繼續出戰，對手則是昨天擊敗馬來西亞梁峻豪的奈良岡功大，這是2人生涯首次碰頭，賽前奈良岡已放話要幫「同鄉」常山幹太復仇，隨後第2盤雙方仍舊打得激烈，比分一度來到17：17平手，還好王子維即時穩住陣腳，並連拿2分要回領先，來到決勝第3盤，王子維儘管一度後來居上以14：11取得3分超前，可惜接著遇上亂流連掉7分，陷入14：18的4分落後，